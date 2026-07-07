ТОП 5 на най-скъпите возила на жените от хайлайфа (СНИМКИ)

Имаше време, когато дамите от родния шоубизнес си „мереха“ чантите – коя е с Chanel, коя с Hermès, коя с Dior. Днес обаче летвата очевидно е вдигната много по-високо. Вече не е достатъчно да се снимаш с дизайнерска торба или лимитиран модел обувки – истинският статус се мери в конски сили, емблеми и суми, от които на обикновения човек му се завива свят.

От Bugatti за милиони до Ferrari, Maybach и Porsche – жените от родния хайлайф все по-често се оказват в компанията на автомобили, които спокойно могат да струват повече от луксозен апартамент, пише Nie-jenite.

Ето кои са най-скъпите возила, около които напоследък се завъртяха популярни дами у нас.

Валерия Георгиева – Bugatti W16 Mistral за около 8 милиона долара

Безспорно първото място отива при Валерия Георгиева от „Ергенът“, която се снима с най-новата придобивка на партньора си Ваньо Алексиев – Bugatti W16 Mistral.

Автомобилът е истинско чудовище на пътя и една от най-ексклузивните машини в света. Произведени са само 99 бройки, а цената му се изчислява на около 5 млн. евро, като според информации бизнесменът е платил близо 8 млн. долара за своя екземпляр.

Собственикът на транспортната компания „Биомет“ отдавна е известен със страстта си към бързите автомобили, а дамите до него явно не пропускат възможността да се докоснат до колите мечта.

Антония Петрова-Батинкова – Ferrari за над 600 бона

В клуба на дамите, около които се въртят коли за стотици хиляди, влиза и Антония Петрова-Батинкова. Около нея и съпруга й Ивайло Батинков неведнъж са се появявали Ferrari-та, като последните информации сочат машина за над 600 000 лева.

Антония от години поддържа имидж на жена, която не прави компромис с лукса – независимо дали става дума за дрехи, почивки или автомобили. А Ferrari в семейния автопарк определено не е просто средство за придвижване, а демонстрация на статус.

Галена – Maybach за половин милион

Фолк дивата Галена също отдавна е в лигата на тежкия автомобилен лукс. Певицата бе свързвана с Mercedes-Maybach за около половин милион лева – кола, която е символ не просто на скъп вкус, а на истински VIP комфорт.

Maybach не е типичната „бегачка“, с която се фукаш пред заведение. Това е автомобил за хора, които искат да бъдат возени като президенти. А при Галена подобен избор напълно пасва на статута й на една от най-големите звезди в попфолка.

Венцислава Тафкова – Ferrari Roma и Porsche Taycan за над половин милион

Мис България 2020 Венцислава Тафкова също даде сериозна заявка, че има слабост към луксозните машини. В новия си клип „Малък си за мен“ тя позира до Ferrari Roma – един от най-елегантните и желани модели на италианската марка.

Цената на подобен автомобил спокойно минава 450 000 – 500 000 лева в зависимост от конфигурацията, а кадрите с Ferrari-то се превърнаха в една от най-коментираните сцени във видеото.

И ако някой е смятал, че колата е просто декор за клипа, последните сторита на Тафкова показаха, че интересът й към спортните автомобили май съвсем не е случаен.

Само дни след премиерата на „Малък си за мен“ Тафкова се показа и зад волана на Porsche Taycan – електрическата спортна машина на германската марка, която съчетава лукс, скорост и модерна технология.

В зависимост от версията Porsche Taycan може да струва между 200 000 и над 300 000 лева, а при по-мощните изпълнения сумата скача още повече.

Софи Маринова – Mercedes за 200 000 лева

И Софи Маринова показа, че няма намерение да изостава от модата на луксозните автомобили. В началото на миналата година ромската перла се похвали с чисто нов Mercedes, оценяван на около 200 000 лева. Изпълнителката сама разкри новата си придобивка в социалните мрежи, а феновете веднага обърнаха внимание на впечатляващия светлобежов кожен салон и богатото оборудване на автомобила. Макар да е известна с непретенциозния си характер, когато става дума за комфорт и сигурност на пътя, Софи очевидно не прави компромиси и избира возило от най-висок клас.