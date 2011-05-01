Куриоз! Свещеник се премята през глава от радост (+Видео) Освен британците дори привидно спокойните и емоционално уравновесени църковни служители изпаднаха в екстаз от сватбата на Кейт и Уилям. Най-гледаното клипче в интернет след емблематичната първа целувка на младоженците се оказа именно на мъж в расо. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/kurioz-sveshtenik-se-premqta-prez-glava-ot-radost-video HotArena.net HotArena.net 7987 Освен британците дори привидно спокойните и емоционално уравновесени църковни служители изпаднаха в екстаз от сватбата на Кейт и Уилям. Най-гледаното клипче в интернет след емблематичната първа целувка на младоженците се оказа именно на мъж в расо.

<p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Освен британците дори привидно спокойните и емоционално уравновесени църковни служители изпаднаха в екстаз от сватбата на Кейт и Уилям. </strong></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Най-гледаното клипче в интернет след емблематичната първа целувка на младоженците се оказа именно на мъж в расо. Протестантския свещеник прави няколко кълба на червения килим, само минути след като влюбените са се врекли във вечна вярност.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Изглежда му е било трудно да изрази радостта си по друг начин, различен от този необичаен.</span></span></p> <p> </p> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Rp6L-NFuXLo" width="480">&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;</iframe></div>