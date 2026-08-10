Лейди Мария сподели лукс и романтика от Париж

Попфолк звездата Мария и съпругът ѝ Теодор Петков си подариха луксозен уикенд във френската столица.

Мария отново показа, че знае как да превърне едно обикновено пътуване в истински светски спектакъл. Певицата и съпругът ѝ Теодор Петков се отправиха към Париж за кратък шопинг уикенд, а френската столица се оказа перфектният декор за звездната двойка.

Двамата са сред най-коментираните светски двойки у нас, откакто през 2025 г. официално станаха семейство. Мария и Теодор сключиха граждански брак през юли, а голямото празненство се състоя по-късно в Гърция.

В Париж програмата очевидно е била посветена на любимото занимание на Мария – шопинг, луксозни бутици и френски лукс.

По информация, разпространявана в светските среди, двойката е избрала престижния хотел Ritz в района на площад „Вандом“, една от най-бляскавите локации в Париж.

Мария отдавна е известна с безупречния си стил и любовта си към дизайнерската мода. Париж пък е естественият избор за звезда, която обича да съчетава лукса, модата и светския живот.

Самата певица неведнъж е показвала, че с Теодор живеят на бързи обороти. След запознанството им през пролетта на 2025 г. връзката се развива стремително – само няколко месеца по-късно двамата вече са семейство.

А днес Мария очевидно се наслаждава на новия си живот – с любим човек до себе си, пътувания, луксозни дестинации и много поводи да бъде в центъра на вниманието.

Лейди Мария – така, както я познаваме: блясък, Париж и живот на високи обороти.