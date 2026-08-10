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Лейди Мария сподели лукс и романтика от Париж

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Каролина Церовска
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Лейди Мария сподели лукс и романтика от Париж

Каролина Церовска
4144

Попфолк звездата Мария и съпругът ѝ Теодор Петков си подариха луксозен уикенд във френската столица.

Мария отново показа, че знае как да превърне едно обикновено пътуване в истински светски спектакъл. Певицата и съпругът ѝ Теодор Петков се отправиха към Париж за кратък шопинг уикенд, а френската столица се оказа перфектният декор за звездната двойка.

Двамата са сред най-коментираните светски двойки у нас, откакто през 2025 г. официално станаха семейство. Мария и Теодор сключиха граждански брак през юли, а голямото празненство се състоя по-късно в Гърция. 

В Париж програмата очевидно е била посветена на любимото занимание на Мария – шопинг, луксозни бутици и френски лукс.

По информация, разпространявана в светските среди, двойката е избрала престижния хотел Ritz в района на площад „Вандом“, една от най-бляскавите локации в Париж. 

Мария отдавна е известна с безупречния си стил и любовта си към дизайнерската мода. Париж пък е естественият избор за звезда, която обича да съчетава лукса, модата и светския живот.

Самата певица неведнъж е показвала, че с Теодор живеят на бързи обороти. След запознанството им през пролетта на 2025 г. връзката се развива стремително – само няколко месеца по-късно двамата вече са семейство.  

А днес Мария очевидно се наслаждава на новия си живот – с любим човек до себе си, пътувания, луксозни дестинации и много поводи да бъде в центъра на вниманието.

Лейди Мария – така, както я познаваме: блясък, Париж и живот на високи обороти.

 

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4 Коментара

Nina

преди 6 часа

Всичко е въпрос на време да го приключи и този баламурник

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Ани

преди 5 часа

Ясно, че тези публикации са платени, ама сте допуснали доста грешки в думата "отварачка".

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Марко

преди 5 часа

Стара чанта мачкан лак,но евала като намира баламурници да и дават толкова много пари ,то с такива пари всеки знае какво да купува,не е толкова сложно!

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Penko

преди 1 час

Tozi e absoluten balamurnik, koito misli s huia si. Shte mu izdoi parite i posle koi ot kude e. Qvno v Bulgaria ima dostatachno prosti muje, za damoje takiva paraziti kato neq da vireqt

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