След „Хелс Китчън“ Десислава Трифонова признава: Събков ме командва и в кухнята, и в живота https://hotarena.net/laifstail/sled-hels-kitchan-desislava-trifonova-priznava-sabkov-me-komandva-i-v-kuhnyata-i-v-zhivota HotArena.net

След „Хелс Китчън“: Десислава Трифонова признава: „Събков ме командва и в кухнята, и в живота“

Красивата участничка от „Хелс Китчън“ Десислава Трифонова, която предизвика множество коментари след края на предаването заради връзката си с Илиян Събков, разкрива, че двамата продължават да са заедно и вече живеят в Поморие.

Шеф

„Той ме командва и в кухнята, и в живота“, признава с усмивка Деси пред „Телеграф“. Двамата са заедно вече пет месеца и извън риалити формата. В момента работят в семейния ресторант на нейните родители в Поморие.

„Преди да влезе в предаването, той живееше в Швейцария, но след това се преместихме в Поморие. Работим и двамата в заведението на моите родители“, разказва тя.

След участието си в „Хелс Китчън“ двамата са направили редица промени в ресторанта.

„Променихме малко менюто. Направихме ново меню и вкарахме някои нови неща. Идеята е постепенно да променим концепцията на ресторанта и в един момент изцяло да поемем заведението.“

По думите ѝ споровете между тях са рядкост.

Скандал

„Не спорим много със Събков. Аз правя каквото каже той. Ако е съгласен с мнението ми за нещата в кухнята – добре. Ако не е съгласен, аз се съобразявам. Въпреки че се представих добре в предаването, имам реална оценка за себе си и смятам, че Събков е по-добър от мен. Все пак той е професионален готвач.“

Тя допълва с усмивка, че ролите им са ясно разпределени: „Събков командва в кухнята. А в живота – пак той води. Знам, че не изглеждам като такова момиче, но така е.“

В кухнята на ресторанта присъстват много морски специалитети, но не само.

„Последното нещо, което приготвяме, е опашка от омар по специален начин – със шафраново ризото и хайвер.“

Семейство

Това лято Десислава и Илиян ще работят заедно с родителите ѝ, а след това се очаква постепенно да поемат управлението на ресторанта.

„Не е само да можеш да готвиш и да стоиш в кухнята. Има много неща около ръководенето на един ресторант. Моето семейство е в този бизнес от повече от 20 години и аз съм израснала в тази среда.“

Баба

Любовта ѝ към кулинарията също идва от семейството.

„Като малка помагах в ресторанта, макар че по-често бях извън кухнята. Доста рано започнах да живея сама заради танците – в Молдова, Италия, Ирландия. Тогава ми се наложи сама да си готвя и така започнах да експериментирам.“

Преди участието си в „Хелс Китчън“ готвенето е било по-скоро нейно хоби.

„Винаги съм искала да се науча да бъда добра в кухнята, но не съм имала време и възможност. Една от причините да се запиша за предаването беше именно да науча повече неща и да бъда полезна в ресторанта.“

Рецепти

Докато живеела в чужбина, често търсела интересни рецепти в интернет и се опитвала да ги приготвя сама.

„За себе си рядко бих сготвила нещо специално, но много обичах да експериментирам. Майка ми е страхотна домакиня и винаги ми е била пример. Ако види интересна рецепта, веднага я изпробва.“

Голямо влияние върху нея има и баба ѝ.

„Баба ми е голям кулинар. Тя има специално отношение към храната. Докато живеех в чужбина, постоянно ѝ се обаждах за рецепти – за бисквити, питки и какво ли още не.“

Десислава признава, че обича да приготвя както солени, така и сладки ястия.

„Нямам една любима рецепта, но много обичам да правя лимонено тирамису.“

Любов

Десислава е категорична, че не съжалява за промяната в личния си живот.

„С Илиян дори за секунда не съм съжалявала. Нашите го приеха и подкрепят решението ми. Може би според тях просто не трябваше всичко да се случва пред телевизионните камери.“

Тя признава, че в предаването двамата дълго време са се опитвали да поставят граници помежду си.

„Опитвахме се да държим дистанция, но накрая не се получи.“

Днес животът им е изцяло подчинен на работата.

„Нямаме почти никакво свободно време. Дори за плаж трудно намираме време. За момента успяваме да отделим по някой час за разходка, но като цяло животът ни се върти около кухнята.“

Танците

След участието си в „Хелс Китчън“ Десислава е насочила цялото си внимание към ресторанта и готвенето.

„С влизането в предаването спрях с танците. Преди това преподавах състезателни танци на двойки в клуб в Поморие.“

Самата тя спира да се състезава през 2020 година.

„Танците са изключително скъп спорт. Беше ми неудобно родителите ми да продължават да плащат за мен. С годините започнах да губя желание. Имаше твърде много политика – колкото повече връзки имаш, толкова по-напред си.“

Макар да е преподавала дълго време, тя признава, че постепенно е загубила интерес.

„Не ми е мъчно и не ми липсват. Баща ми ме записа на танци, когато бях на пет години, и цялото ми детство премина в залата. В един момент просто имах нужда от промяна.“

Дори след като изкарва курсове за съдия и започва да съдийства, не намира истинско удовлетворение.

„Преподавах дълго време, но в един момент осъзнах, че вече не искам да се занимавам с това.“

По отношение на спорта днес разчита повече на активния начин на живот и хранителния режим.

Спорт

„Не спортувам активно в момента, но съм много дейна. Ако имам свободно време, предпочитам да го прекарам с близките си, отколкото във фитнеса. Поддържам форма основно чрез храненето и, разбира се, добрия ген.“

Любимата ѝ дестинация е Куба

Десислава споделя, че една от големите ѝ страсти е пътуването.

„Обичам да откривам нови места и да прекарвам време с близките си. Това е най-важното за мен.“

Последно е живяла в Дъблин, където прекарва четири години.

„Там започнах да преподавам танци. Животът е много по-динамичен и има повече възможности. Тук обаче е по-спокойно и според мен е по-добро място за отглеждане на деца.“

Преди това е живяла в Молдова, Италия и Турция. Най-дълго остава в Италия – две години в Болоня.

Сред всички места, които е посетила, най-силно впечатление ѝ е оставила Куба.

„Харесвам културата, музиката, хората и природата там.“

Въпреки любовта си към пътешествията, в момента не мисли за почивки.

„Сега изобщо не ми се пътува. Не правя планове за ваканции.“

Дъщеря ѝ иска да стане балерина

Десислава е майка на две деца – момиче на три години и половина и момче на година и половина.

„Когато дъщеря ми се роди, живеех в Ирландия и сама се грижех за нея. Както всяко дете, тя обича да ходим в парка и на плажа, да играем в пясъка.“

Малката вече има мечта за бъдещето.

„Иска да стане балерина. Мисля да я запиша на гимнастика, поне засега не на спортни танци.“

По думите на майка ѝ дъщерята е доста палаво дете, докато малкият ѝ брат е много по-спокоен.

„Дъщеря ми е доста палава, а момченцето е значително по-кротко.“