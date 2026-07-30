Бившата съпруга на Бойко Борисов: Филмът „Одисея“ е за „Оскар“!

Бившата съпруга на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов – д-р Стела Костова, рядко коментира актуални теми в социалните мрежи. Този път обаче лекарката, която отдавна живее в Америка и явно не пропуска най-големите киносъбития отвъд Океана, изказа мнението си за най-обсъждания филм в света – епичния шедьовър „Одисея“ на Кристофър Нолан, за който в момента говори цял свят, пише „Ретро“.

Д-р Костова сподели, че е останала истински впечатлена от мащабната продукция. Тя разпространи в социалната мрежа текст на неин фейсбук приятел, според когото филмът заслужава поне няколко статуетки, с което самата тя е напълно съгласна.

Ето какво се казва в коментара за филма на Георги Симеонов:

„Снощи изгледах „Одисея“ на Кристофър Нолан. След края изръкоплясках инстинктивно, както след хубава театрална постановка или концерт на любими музиканти! Десетка! Режисьорът превръща хилядолетния епос в мащабен психологически трилър за паметта, вината и времето, отправяйки и послание към съвременното човечество относно войните и безсмислените жестокости, които ги съпътстват. И всичко това заснето с внушителни ефекти и безмилостни IMAX камери. Комплименти и за музиката, композирана от шведа Лудвиг Гьорансон. Както и при „Опенхаймер“, Кристофър Нолан отново се е доверил на него. Кинокритиците отсега дискутират в колко категории „Одисея“ ще вземе „Оскар“. Според мен задължително за режисура, адаптиран сценарий, музика, операторско майсторство, както и за ролите на Мат Деймън („Одисей“) и Ан Хатауей („Пенелопа“).“

Към този пост д-р Стела Костова добави: „Това е и моето впечатление и мнение. Секунди преди края точно това почувствах, включително и ръкопляскането, и не само аз – бих казала всички, които бяха в киносалона, с някое рядко изключение“.

Още преди премиерата си „Одисея“ предизвика бурни коментари в социалните мрежи. Част от зрителите критикуваха избора на чернокожата актриса Лупита Нионго за ролята на Елена. Въпреки шумните спорове филмът постигна впечатляващ старт. Само през първия си уикенд продукцията реализира внушителните около 264 милиона долара приходи в световния боксофис. Според анализатори лентата може да се превърне в един от най-касовите филми в историята, а критиката също я прие изключително добре.

Бившата съпруга на Борисов д-р Стела Костова живее в град Ориндж в щата Калифорния, където е изградила успешна кариера и работи в голяма престижна клиника. Тя е запазила отлични отношения с бившия си мъж. Д-р Костова е майка на единствената дъщеря на Борисов – Венета, и често се вижда с любимите си внучета Бойко, Иван и Виктория. Срещите им се случват основно чрез видеоразговори, тъй като лекарката живее далеч от тях.