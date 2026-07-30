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На купон с Митака: Софка върхлетя на сцената с майбах (ВИДЕО)

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Румен Димитров
1274
На купон с Митака: Софка върхлетя на сцената с майбах (ВИДЕО)

Румен Димитров
1274

Софи Маринова купонясва във Велико Търново с Митака от легендарния сериал „София ден и нощ“.

Голямата звезда на БГ музиката поднесе изненада на купона и пристигна с майбах. Тя обаче шофира возилото само няколко метра, защото луксозната кола се оказа подарък за празненството на прочут бизнесмен във Велико Търново. Самата Софи се появи на партито и предизвика фурор с хитовете си, а някои си поплакаха на „Стари рани“, разчувствани от музиката и спомените.

Партито в старопрестолната столица преминало изискано, но в непринудена атмосфера, разказа пред „Телеграф“ Кристиан Кирилов, както са имената на Митака от „София ден и нощ“. Празненството обаче бе белязано от изключително щедри и емоционални жестове.

Оказа се, че всъщност на партито луксозните коли подарък са две. Едната е за 50-годишнината на бизнесмена, а другата е за завършването на медицина от дъщеря му. Преди време пък той подарил също кола на племенника си, който отгледал като свой син. А родния си син изненадал с мощно возило, на което сложил огромно плюшено мече.

Що се отнася до колата, която Софи кара в живота, тя е лъскав черен мерцедес, подхождащ на характера на най-актуалната музикална звезда в момента.

Освен скъпите возила, друг възлов момент от вечерта бил един стар анцуг, поставен в стъклена рамка. Оказало се, че спортната дреха е със силна сантиментална стойност за бизнесмена. Преди много години това била първата придобивка, която си купил със собствени пари и за нея дълго пестил. Близките му запазили анцуга и сега го изненадали, като му го поднесли отново, което истински трогнало човека.

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4 Коментара

Мангалката дойчева

преди 24 минути

Не съм Гнусна Мангалка, а само майка ми и баща ми са Гнусни Мангали. Скоро, че си правим ринопластика на моя Грозен и Увиснал Нос(типично циганска черта). "лофци на педофили".

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Пукни Мангалко.

преди 23 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 23 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 18 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла и Симпатична Българка. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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