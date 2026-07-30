На купон с Митака: Софка върхлетя на сцената с майбах (ВИДЕО)

Софи Маринова купонясва във Велико Търново с Митака от легендарния сериал „София ден и нощ“.

Голямата звезда на БГ музиката поднесе изненада на купона и пристигна с майбах. Тя обаче шофира возилото само няколко метра, защото луксозната кола се оказа подарък за празненството на прочут бизнесмен във Велико Търново. Самата Софи се появи на партито и предизвика фурор с хитовете си, а някои си поплакаха на „Стари рани“, разчувствани от музиката и спомените.

Партито в старопрестолната столица преминало изискано, но в непринудена атмосфера, разказа пред „Телеграф“ Кристиан Кирилов, както са имената на Митака от „София ден и нощ“. Празненството обаче бе белязано от изключително щедри и емоционални жестове.

Оказа се, че всъщност на партито луксозните коли подарък са две. Едната е за 50-годишнината на бизнесмена, а другата е за завършването на медицина от дъщеря му. Преди време пък той подарил също кола на племенника си, който отгледал като свой син. А родния си син изненадал с мощно возило, на което сложил огромно плюшено мече.

Що се отнася до колата, която Софи кара в живота, тя е лъскав черен мерцедес, подхождащ на характера на най-актуалната музикална звезда в момента.

Освен скъпите возила, друг възлов момент от вечерта бил един стар анцуг, поставен в стъклена рамка. Оказало се, че спортната дреха е със силна сантиментална стойност за бизнесмена. Преди много години това била първата придобивка, която си купил със собствени пари и за нея дълго пестил. Близките му запазили анцуга и сега го изненадали, като му го поднесли отново, което истински трогнало човека.