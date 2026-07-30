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Поли Генова тъне в лукс! Певицата живее в палат в Драгалевци, кара джип за 50 бона (СНИМКИ)

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Румен Димитров
1617
Поли Генова тъне в лукс! Певицата живее в палат в Драгалевци, кара джип за 50 бона (СНИМКИ)

Румен Димитров
1617

Поли Генова се радва на живот, за който мнозина могат само да мечтаят. Папараците на „Ретро“ уловиха популярната певица зад волана на луксозния й джип Jeep Compass от последно поколение на цена около 50 000 евро.

Още по-впечатляващ обаче се оказа луксозният дом, в който живее със съпруга си Джоузеф Шардън и двете им деца. Звездата се е установила в един от най-престижните квартали на София – Драгалевци, където обитава истински палат, скрит зад висока ограда и далеч от любопитните погледи.


Хора, живеещи наблизо, разказват, че семейството държи изключително много на спокойствието си и рядко допуска външни хора в дома си. Според тях зад стените на къщата условията са повече от впечатляващи, а обзавеждането е изпълнено с луксозни мебели и всички удобства за комфортен живот.
Поли и съпругът й Джоузеф Шардън винаги са пазили личния си живот далеч от светлината на прожекторите. Нидерландецът работи като мениджър в голяма международна компания за професионално сценично и осветително оборудване. Именно работата му го довежда в България през 2016 г., когато двамата се запознават зад кулисите на Годишните музикални награди на БГ Радио в Благоевград. Сключват брак на 11 юни 2021 година, имат две деца – Даниел и Леа-Катрин.

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