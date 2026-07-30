Поли Генова тъне в лукс! Певицата живее в палат в Драгалевци, кара джип за 50 бона (СНИМКИ)

Поли Генова се радва на живот, за който мнозина могат само да мечтаят. Папараците на „Ретро“ уловиха популярната певица зад волана на луксозния й джип Jeep Compass от последно поколение на цена около 50 000 евро.

Още по-впечатляващ обаче се оказа луксозният дом, в който живее със съпруга си Джоузеф Шардън и двете им деца. Звездата се е установила в един от най-престижните квартали на София – Драгалевци, където обитава истински палат, скрит зад висока ограда и далеч от любопитните погледи.



Хора, живеещи наблизо, разказват, че семейството държи изключително много на спокойствието си и рядко допуска външни хора в дома си. Според тях зад стените на къщата условията са повече от впечатляващи, а обзавеждането е изпълнено с луксозни мебели и всички удобства за комфортен живот.

Поли и съпругът й Джоузеф Шардън винаги са пазили личния си живот далеч от светлината на прожекторите. Нидерландецът работи като мениджър в голяма международна компания за професионално сценично и осветително оборудване. Именно работата му го довежда в България през 2016 г., когато двамата се запознават зад кулисите на Годишните музикални награди на БГ Радио в Благоевград. Сключват брак на 11 юни 2021 година, имат две деца – Даниел и Леа-Катрин.