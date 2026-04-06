Боби Михайлов водил тежки дела за родителски права! (Оставя 15 милиона наследство)

Футболистът Борислав Михайлов си отиде на 31 март, след няколко месеца в кома. Славният вратар, който беше недолюбван като шеф на футболния съюз, си докара тежка цироза от пиенето, от която го удари и инсултът. Уж беше престанал, уж беше минал само на вода, уж ходи по скъпи клиники в чужбина, но пак почна да надига чашката. И понеже алкохолът не прощава на никого, състоянието му се влоши рязко след тържествата по случай 50-ия рожден ден на съпругата му Мария Петрова миналия ноември.

Там Боби съвсем прекалил, а няколко дни по-късно го закараха по спешност в болницата. Прекара повече от 4 месеца в безсъзнание, без абсолютно никакви изгледи за оправяне, и накрая си отиде. Дали заради безнадеждното състояние са му спрели системите, или е изпреварил тази процедура - това знаят само най-близките му, а и не е чак толкова важно.

Боби се ражда в София, в един снежен февруарски ден на 1963 г. Зодия "Водолей", за която наред с всичко останало пише: „Те са човеколюбиви и обичат да работят в екип за общото благо...". Вероятно още тогава някак си му е било заложено, че е способен да бъде водач и капитан. Както и наследствен футболист, само че по линия на баща си, тогавашният вратар на "Левски" Бисер Михайлов. Впрочем Михайлови впоследствие ще оформят цяла вратарска династия с Боби, по-малкия му брат Руслан и сина Николай. Единствен случай във футбола ни, както и този, че баща и син ще станат носители на приза за най-добър футболист на годината в България...

В едно от последните си интервюта Борислав Михайлов споделя спомен на майка си Ели, че на прощъпулника си ритнал футболната топка. Семейството живее в левскарския кварта „Хаджи Димитър", съседи са със съотборника на Бисер Иван Здравков Джек Раби. Майка му го води на мачовете на Левски" още докато е в количката. Когато отраства, започва да тренира при децата. Малко известен факт е, че отначало се изявява като нападател при треньора Янко Кирилов, откъдето е и отличната му игра с крака. После застава на вратата, където го обучава друг известен бивш вратар - Людмил Горанов, пише "Минаха години".

Едва на 17 години попада в мъжкия състав на „Левски". През следващия сезон остава да пази на юношите, влиза и в казарма. Именно там започва да оплешивява след първото остригване „нула номер" като новобранец.

На 19 години вече е титуляр на вратата на "Левски". Едва навършил 20 години, Михайлов застава и на вратата на националния отбор, където треньорът Иван Вуцов му дава цялото си доверие. На Световното в Мексико той пази във всичките четири мача на България. В края на 80-те години за Боби настъпват тежки дни. Първо го гонят от националния отбор след загубата от Румъния с 1:3 в София на 19 октомври 1988 г. Това е дебютът му като капитан, след което се оказва изхвърлен за две години. На един мач публиката на "Левски" го замеря със снежни топки заради някакъв евтин гол. Така Михайлов изведнъж се оказва излишен не само на "Герена", ами и в България въобще. Хуква да си търси хляба в Португалия, където подписва с „Белененсеш".

В София го забравят. Добре, че е пак Иван Вуцов, който през 1990 г. се завръща начело на националния отбор и отново взема Боби. За добро, разбира се. Малко по-късно, отчаян от непрекъснатите разправии за капитанския пост между Стоичков и Ники Илиев, Вуцов взима компромисно решение и връзва лентата на ръкава на вратаря. Боби изиграва с нея още над 50 мача.

След загубата от Нигерия с 0:3 на старта в САЩ ‘94 пак Боби се нагърбва да предотврати очертаващия се вътрешен бойкот. Справя се без допуснат гол в следващите два мача с Гърция (4:0) и Аржентина (2:0), за да дойде двубоят с Мексико и инфарктното приключване с дузпи.

При тях спасява двете изпълнения на Бернал и Родригес, за да бъде провъзгласен за големия герой на мача. Така и ще го запомнят признателните българи, излезли със знамената, в онази юлска нощ по улиците на страната ни.

След смъртта си Борислав Михайлов оставя наследство около 15 милиона евро в банкови сметки, имоти, автомобили и участие в няколко фирми. Близки до семейството твърдят, че той така и не е написал завещание. При това положение всичко ще се дели съгласно закона от наследниците му съпругата Мария Петрова и трите му деца - Николай, Бисера и Елинор.

Боби притежава семейно имение в покрайнините на София, където живееха заедно с Мария Петрова - трикратна световна шампионка по художествена гимнастика. Отделно се знае, че притежава няколко апартамента и вила по Черноморието. Много апетитен и скъп имот се явява и къщата им на френската ривиера, където с жена му ходеха всяко лято. Според търговския регистър Михайлов все още притежава дялове в няколко фирми с най-различен предмет на дейност. Но преди няколко години е продал активите си в габровския хлебозавод. Освен това се говори, че има значителни суми в банкови сметки не само в България, но и в швейцарска банка.

Там кътал парите, които получаваше като член на Изпълкома на УЕФА, а след това и в специализираните комисии на футболната централа. Общо активите му в банките и останалото имущество се изчисляват на около 15 милиона евро. За разлика от други свои съотборници от САЩ-94, които профукаха доста от натрупаното, Боби поне не хлътна по хазарт и неразумни инвестиции, а непрекъснато умножаваше богатството си.

По закон, ако няма друго завещание, наследството му би трябвало да се подели 50 на 50. Лъвският пай от 50%, или 7,5 милиона евро в пари и други активи, отива във владение на съпругата му Мария Петрова. Двамата имат почти 28 години брак и така тя се явява пълноправен наследник на половината му имущество. Останалите 7,5 милиона се поделят между Мария и трите му деца.

От първия брак с волейболистката Петя Костова са щерката Бисера и синът Николай, който в момента е женен за плеймейтката Николета Лозанова. Съпруг на Бисера е бившият футболист на "Левски" Живко Миланов. За всеки от тях се полагат по 2,5 милиона. Първата му жена няма да получи нищо от наследството, тъй като двамата са отдавна разведени.

Боби води много неприятни съдебни битки, за да получи родителските права върху двете деца. По тази причина се провалят два негови трансфера в чужбина - един в испанския "Тенерифе" и друг в „Крус Азул" от Мексико. Семейните драми включват и това, че дълго време Николай и Бисера въобще отказват да се виждат с родната си майка. В крайна сметка отношенията им се подобряват на по-късен етап.

Четвъртата част от наследствените дялове, която също е от 2.5 милиона евро, се полага на по-малката му щерка Елинор. Днес тя е на 26 години, завършила е висше образование в Бостън и живее в САЩ. Като тийнейджърка се е опитала да стане тенисистка, като е тренирала в частна школа в Испания със съдействието на футболния мениджър Лъчезар Танев.

Процедурата по разпределението на наследството във всички случаи ще отнеме много време, с преговори между наследниците и всички съпътстващи юридически процедури.