БОМБА! Богдан Томов рухна: Много съм болен! – истината разтърси всички

След операцията на хернията в "Св. Иван Рилски" се преродих, споделя певецът

"Много съм болен. Грипът ме повали, зле ми е". Това признание направи пред "България днес" любимият на България композитор, певец и телевизионен водещ Богдан Томов. Той сподели, че симптомите на заразата се появили преди дни бързо, подобно на вирусно заразяване.

"Температура нямам, но гърлото ме боли, едвам говоря и съм отпаднал", споделя с дрезгав глас 69-годишният изпълнител на песента "А сега накъде".

За него безрезервни грижи полага съпругата му Лора, която е преподавател в Американския колеж. Двамата имат брак повече от 30 години и са образец за прекрасно партиархално семейство в артистичните среди.

Порасналата им дъщеря Томислава, която завърши "Глобални комуникации" в Париж, но след като си взе дипломата се прибира в родината, също трепери над знаменития си баща и полага грижи по него.

"Пия хапчето, седя у дома, лекувам се и се надявам скоро да съм здрав", признава с немощен глас композиторът, който обаче уточнява, че ако не е грипът, се чувства добре.

И споделя охотно, че наскоро се е лекувал и в столична клиника за рехабилитация и премахмане на скованост и болежки в мускулите под вещото ръковоство на робот.

"Прекрасен и много опитен екип ме посрещна там, а роботът служи, за да раздвижва различната група мускули според индивидуалното състояние на всеки пациент. Всяка терапия продължаваше по един час в който правех упражнения върху една кушетка. И след всички процедури ефектът при мен бе, че походката се стабилизира", въодушевен разказва певецът.

Преди години той сподели, че се е поддържа здрав с йога, но: "Сега вече не става, а и нямам такава крещяша нужда, защото направих операция на хернията и преродих", откровен е Богдан Томов. Той се доверил на проф. Васил Каракостов в нерхорургияата на болница "Св. Иван Рилски".

"Много съм доволен, много съм благодарен на д-р Каракостов, че ме отърва от нечовешките болки. Той е много добър неврохирург, специализирал е в Германия, а сега, освен, че оперира, преподава и на младите хора в Медицинския факултет на Медицинския университет", подробен е изпълнителят с най-затрогващия баритон. Пожелаваме му бързо оздравяване!