Буков избухна: „От нас зависи! Искате ли да живеем или да оцеляваме?“

„Ние трябва да решим какво да е нашето бъдеще, а не други да го правят вместо нас.“

В това е категоричен секссимволът на българското кино и телевизия Филип Буков. От дълго време насам актьорът поддържа будна гражданска позиция и смело вярва, че единственият път към промяната е, когато сме активни – и гласуваме.

„От нас зависи“, категоричен е артистът, който бе сред подстрекателите на масовите протести в края на 2025 г.

Звездата от малкия екран сподели и няколко силни кадъра от митингите на жълтите павета, които днес са празни, но споменът за бунта остава.

„Искате ли да имаме лекари, или предпочитате да лекувате децата си в Турция? Искате ли да имаме образование, или предпочитате децата ни да учат в чужбина? Искате ли хората да загиват по пътищата, защото парите са изнесени в чували? Искате ли да виждаме близките си само по празници, защото търсят по-добър живот в чужбина?“, пита народа Буков и продължава, давайки храна за размисъл:

„Искаме ли достойни старини за родителите си, а не мизерни пенсии? Искаме ли достоен живот, а не режим на оцеляване? Искаме ли все повече малки и средни бизнеси да загиват? Искаме ли с данъците ни да си купуват вили и яхти? Искаме ли все по-малко читалища и повече казина? Искаме ли все повече невежество – за сметка на просвета? Това са малка част от въпросите, които ни касаят“, смята 32-годишният актьор.

„Времето е в нас, а ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме“ – на Апостола на свободата.

Актьорът участва активно в големите антиправителствени протести в София и Варна в края на 2025 г. Той подчертава, че мотивът му е „дълбоко човешки“, а не политически, и е провокиран от усещането за несправедливост и наглост в управлението, пише "България Днес".

Буков заявява: „От никоя партия не съм. Това са пълни глупости“. Въпреки че негови видеа се появяват в канали, свързани с политически формации като „Продължаваме промяната“, Буков твърди, че не е получавал предложения от политически фигури и не се интересува от партийна кариера.

В интервю с доза хумор споделя, че с приятели са измислили име за „нова партия“, но то е нецензурно и не е подходящо за ефир, с което по-скоро иронизира настоящата политическа ситуация.