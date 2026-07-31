Епидемия от раздели в БГ шоубизнеса

Когато не върви, е по-добре да се разделите, казва драстично отслабналият актьор

Лятото се очертава като истинско бойно поле за любовта в родния шоубизнес, след като само в рамките на един месец няколко от най-обсъжданите български двойки сложиха край на отношенията си. Вълната от раздели сякаш бе отпушена от неочакваната изповед на Герасим Георгиев-Геро. Актьорът за първи път призна в подкаста на Благой Георгиев, че е официално разведен с дългогодишната си съпруга Цвети Гагарова. Това се е случило в началото на годината, но за развода се разбра едва сега.

Ивайла и бизнесмена също бяха щастливи Снимка: Архив

След 18 години съвместен живот двамата са решили да поемат по различни пътища без излишни скандали.

Геро бе категоричен, че е вече "свободен човек" и че когато нещо не върви, е по-добре всеки да продължи напред, като с бившата му половинка поддържат отлични отношения в името на 17-годишната им дъщеря Йохана.

Признанието за раздялата между актьора и спортната журналистка от "Нова нюз" предизвика вълна от коментари сред феновете. Те споделят, че най-вероятната причина е отслабването на Геро. Което е довело до явни промени в характера му, а и в живота на семейството, тъй като е заваляла вълна от предложения за работа, на които той не успявал да откаже.

Глория и Дани също не са заедно Снимка: Пламен КОДРОВ

"И сигурно постоянно е снимал и работил, а жена му го е чакала вкъщи", коментират близки до двамата.

Раздялата на Геро и Цвети се е случила в началото на годината, но за нея се разбра едва сега. Като обърнем поглед от тогава до сега, ставя ясно, че тя е последвана от цяла серия от разлъки сред познатите лица от екрана.

Вече няколко пъти Мартин и Йоана се разделят и пак се събират, феновете не им вярват Снимка: Архив

Двукратният победител от "Биг брадър" Джино Бианкалана и половинката му - лекарката Кристиана Канева, също приключиха отношенията си тихомълком. Потвърждението дойде от социалните мрежи, където двамата изтриха всичките си общи снимки и спряха да се следват.

Краят на любовта си посрещнаха и Дани Петканов и моделът Глория Петкова, чиито искри пламнаха по време на участието им във формата "Трейтърс: Игра на предатели". Въпреки че Лудия репортер наскоро споделяше в интервюта, че двамата са обсъждали дори възможността за брак, предпазливата позиция на Глория се оказа основателна. Според близки до двойката раздялата вече е факт, като тя се е отразила значително по-тежко на Петканов в София, докато красавицата се наслаждава на слънчеви дни край морето.

Обратите сред друга двойка - при Мартин Николов-Елвиса и неговата девойка Йоана също претърпяха движение. Двамата официално потвърдиха, че отново са поставили край на връзката си. Те се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки, след като Йоана влезе в четвъртия сезон на "Ергенът" именно заради него, но отпадна още на първата церемония.

В края на 2025 г. те обявиха, че си дават втори шанс, но броени месеци по-късно Елвиса сподели в социалните мрежи обща снимка с текст, че окончателно се разделят, този път с обещанието да запазят приятелски отношения. Дали раздялата е факт, не е много ясно и феновете не спират да пишат предположения така ли е или не.

Не по-малко изненадващ е и крахът в любовния живот на носителката на титлата Мис България 2023 Елизабет Кравец. Нейната връзка с популярния инфлуенсър и влогър Атанас Пелтеков беше в центъра на медийното внимание месеци наред. Отношенията им дори станаха повод за скандала с отнемането на короната й заради самостоятелни рекламни ангажименти съвместно с него. Въпреки че двамата изглеждаха неразделни и дори се появиха слухове за годеж, романсът им също приключи преди дни.

Една популярна фолкдвойка от близкото минало - Мая и Магапаса, също вече не е заедно. Мая Стоева и Добрин Петров, които станаха известни с редица хитове като "Пак си жива", "Ще остана" и "В крачка", се разделиха, след като тя се върна в България от САЩ, където двамата живееха, и сподели, че вече е разведена.

Друга популярна светска личност, която се раздели преди дни, е тази на Ивайла Бакалова (Мис България 2001) и известния бизнесмен Веселин Денков, по-известен като Весо Брадата. Двамата също са сложили край на отношенията си. Те преминаха заедно през изключително бурни години, изпълнени с правни битки, задържания и медийни скандали. Дори родиха прекрасно момиченце, което е второ за миската. Въпреки че през годините изглеждаха неразделни и се подкрепяха взаимно в най-трудните моменти, раздялата им дойде тихомълком - без медийни шумни изявления, но категорично бе потвърдена от социалните мрежи, където бившата миска изтри общите им снимки.

Всичко това ни показва, че дори най-красивите приказки понякога имат своя последен ред. Разводите в родния шоубизнес може и да изненадаха феновете, но доказаха, че понякога най-смелата проява на любов е тази, с която избираш собственото си спокойствие.