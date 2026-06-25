Чалгарката с най-голям бюст омъжи дъщеря си (Видео)

Притежателката на най-големия естествен бюст в попфолка стана тъща!

Певицата Юнона даде дъщеря си Глория Бинева на врачанина Петър Петров на пищна церемония в плувен комплекс в покрайнините на Враца.

Приказка

„И както всяка приказка, така и Вашата, продължи вълшебно! 20.06.2026 - чакахме деня със трепет цяла година и той дойде и беше невероятен. Безкрайно благодарна, горда и спокойна съм, защото ще бъдете прекрасно семейство, такова, каквото там пишат... в приказките! Обичаме Ви, деца! Бъдете щастливи, семейство Петрови!“, похвали се гордата тъща. Сред гостите на сватбата е бил и бившият депутат от ГЕРБ Мартин Харизанов.

Марбея

Точно преди година Глория и Петър се сгодиха по време на почивка в испанския курорт Марбея. С това изненадаха бъдещата тъща, тъй като самата тя се сгоди няколко месеца по-рано на борда на луксозна яхта в Австралия. „В ступор съм... Без думи! Детето, което в продължение на година пазаруваше моя годежен пръстен, каза, че за мен било лесно. Едва сега осъзнах, какво й беше на майка ми преди точно 21 години, само че мисля, даже и майка ми не знае, какво ми е в момента на мен... параболата от емоции е в страшни променливи степени. Ту плача, ту се радвам... не се осъзнава. В главата ми изплува един текст от песен само: „Ти, дъще, майка да имаш, но майка да не си!“. Хора, как се реагира на това?! Хем плача, хем се радвам и вълнувам“, коментира тогава Юнона.