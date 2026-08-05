Четири дни продължила сватбата на Енджи Касабие! (Диетоложката загубила 4 деца)

Известната диетоложка Енджи Касабие не спечели последното издание на „Черешката на тортата“, но впечатли зрителите с кулинарните си умения. Тя е лицето на здравето и красотата в арабския свят. Водила е собствено предаване по Sky News Arabia и е била личен диетолог на световни звезди като Лионел Меси и Силвестър Сталоун.

Енджи е родена в Бейрут в разгара на гражданската война. Като бебе семейството ѝ едва се спасява, след като снаряд пада в дома им. Баща ѝ е фармацевт, а майка ѝ – адвокатка. Родителите ѝ идват у нас, когато тя е малка,

влюбват се

в страната ни

и решават да

останат тук

По-късно те се разделят. „Дошла съм в България на 2-годишна възраст и нямам съзнателен спомен за живота си в Ливан. Тук съм израснала и се чувствам истинска българка. Тук стартирах професионалното си развитие, семейството и приятелите ми са тук. А домът на човек е там, където са близките му. Гордея се, че имам български паспорт“, споделя ливанката. Енджи учи в България, но като всеки млад човек минава и през трудни моменти, които преодолява с помощта на баща си, който винаги е бил нейна опора. Става водеща, след като нейни интервюта стават вайръл и предизвикват огромен интерес. От Дубай до Бейрут – всички говорят за нея. Така получава покана да се премести в Абу Даби и да води предаване, посветено на здравето и новите тенденции в уелнес индустрията. Тя обаче решава да остане в България.

Диетоложката признава, че

работата в

телевизията в

арабския свят е

предизвикателство

Има строг етикет, дрескод и културни граници, които трябва да се спазват. Но именно тази дисциплина я е направила по-силна и по-уверена. „Не съм журналистка, нито водеща по образование. В началото беше изключително трудно. Нямаше сценарий, импровизирах пред камерата“, споделя тя.

През 2006 г. основава първата компания за здравословно и диетично хранене в България. Тук става известна, след като изготвя режим за Стефан Данаилов. По съвет на съпругата му Мария Ламбо се доверява изцяло на Енджи в грижата за добрата си форма. След него тя става търсена от хиляди българи, голяма част от които известни. Талантът и хубавата ѝ храна са оценени и от чуждите звезди, които идват да снимат в киностудио „Бояна“. В София тя се грижи за здравословното меню на Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Жан-Клод ван Дам, Робърт де Ниро, Джон Траволта, Арнолд Шварценегер, Ева Лонгория, Бритни Спиърс и много други популярни лица, чиято работа ги довежда в нашата столица, пише "Супер магазин".

Енджи споделя, че благодарение на приятелството си с испанския футболист Сеск Фабрегас се запознава с Лионел Меси и става част от екипа му. „Меси е изключително скромен човек. Работата с него ме научи на смирение“, разкрива тя и категорично отрича слуховете, че е диетоложка и на Кристиано Роналдо, но признава, че познава добре неговата половинка Джорджина.

Касабие разказва забавна история за Силвестър Сталоун, на когото подарила баклава. „Оставил я в хладилника и после си счупил зъба!“, смее се тя. Но именно работата с холивудската легенда я променила: „Видях колко човечен е въпреки славата“. А за Робърт де Ниро казва просто, че е уникален човек без претенции.

Енджи признава, че е губила всичко и

е фалирала

четири пъти

Последно през 2020 г. в Ливан, когато остава без средства. Тя обаче не се отчайва и вярата в Бог ѝ помага да се справи с всичко.

Личният ѝ свят също е белязан от много изпитания. След болезнена връзка с ревнив партньор съдбата я среща с „Мистър Ливан“ – Рабих ел-Зейн, мъжа, който променя живота ѝ. „Първо си мислех, че е прекалено настоятелен. Пишеше ми в Инстаграм, канеше ме на кино, а аз се правех на недостъпна. Но той е истински. Грижеше се за майка си и сестра си“, казва тя и споделя, че точно грижата към семейството му я печели. Само

пет месеца след

запознанството

им се сгодяват

Сватбата в Египет продължава четири дни с 400 гости и пищен декор като от филм. Втората сватба е в Бейрут – по-скромна, но изпълнена с любов и традиция. Енджи признава, че мъжът ѝ е голяма опора във всичко. Семейното им щастие обаче не е безоблачно. Тя губи четири бебета, преди да роди сина им Раян преди шест години.

Вярва за себе си, че има пет деца, защото е създавала връзка с тях в друго измерение. Енджи признава, че вярата в Бог ѝ е помогнала да продължи напред и да преодолее тези загуби. „Тук, на Земята, сме на изпит. Истинският живот започва след смъртта“, казва тя. „Не мога, без да готвя за Раян и да се грижа за него“, разкрива ливанката. Тя няма бавачка и с мъжа ѝ сами си гледат малчугана. Синът ѝ говори отлично английски и малко български. От баща си чува и арабска реч, а майка му владее и френски, както и гръцки.