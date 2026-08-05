Филип Киркоров: Една година се борих да пренеса праха на майка ми от София в Москва

След куп перипетии Филип Киркоров най-после успя да пренесе урните с праха на майка си Виктория Киркорова и баба си Лидия Лихачова от София в Москва. Певецът много искаше да събере починалите си близки на едно място, тъй като му е трудно да пътува до България, а така ще може да почита паметта им винаги, когато пожелае. Затова и не се отказа да постигне целта си въпреки трудностите. Филип Киркоров положи урните на 28 юли в Троекуровското гробище, в гроба на баща си Бедрос Киркоров, който си отиде от този свят на 18 март 2025 година, пише "Филтър".

„Да направя всичко това въобще не беше лесно – призна Филип Киркоров пред руска медия. – Много ми помогна нашето външно министерство. Исках да пренеса урните на майка ми, която почина през 1994, и на баба ми, умряла през 1987 г., защото отчитам санкциите, които се налагат над Русия от европейските страни, и усложнената политическа обстановка. Една година се занимавах с този въпрос. Затова сега, когато всичко приключи, се радвам, че мама и баба не са в чужбина, а са в родината си, където винаги мога да ги посещавам, да им се поклоня и да им донеса цветя.“

На церемонията, на която бяха положени урните, Филип Киркоров опроверга и един мит. От години се говори, че той не е бил на погребението на майка си в България, тъй като заминал на турне с тогавашната си съпруга Алла Пугачова в Израел. Певецът обаче даде да се разбере, че е изпратил жената, дала му живот, и се е простил с нея.

Макар от смъртта на баща му Бедрос Киркоров да мина повече от година, на гроба все още няма паметник. Филип обясни, че е получил няколко предложения как да изглежда надгробната плоча, но самият той пожелал да запечата за историята голямата любов на двамата си родители – Бедрос и Виктория Киркорови. Надява се идеята му за паметник да бъде реализирана така, както е пожелал, и скоро да е на гроба на баща му.

Сега остава големият въпрос – окончателно ли скъса роденият във Варна Филип Киркоров с България? След като пренесе урните на майка си и баба си, вече нищо не го свързва със страната ни. Освен това не спират да се тиражират информации как той разпродава имотите си, намиращи се в курорти на родното Черноморие. По всичко личи, че Киркоров няма никакво намерение да си идва у нас, и нищо чудно страничката „България“ вече да е затворена за него.