Неузнаваема: Пугачова тръгна с бастун след 4 месеца на легло

Кралицата на руската естрада Алла Пугачова се появи с бастун на закриването на музикалния фестивал в Юрмала, Латвия.

Тя пристигна драстично отслабнала, подпирайки се на метална тояжка в компанията на съпруга си Максим Галкин.

Воля

„Днес сте с бастун. Това образ ли е?“, попитаха звездата очакващите я. „Не, това не е образ. Не казах нищо на никого. Работата е там, че бях обездвижена четири месеца, защото паднах и си счупих крака – тазобедрената става. И, честно казано, не мислех, че изобщо ще мога да стана. Имах панически атаки. Предупредиха ме, че мога да лежа половин година. Но тогава дойде един човек и каза, че всичко зависи от теб. От волята. Ако преодолееш болката, ще преодолееш всичко“, каза тя.

Операция

Според 77-годишната певица, тя все още преодолява болката. Пугачова отбеляза, че ще ѝ отнеме още четири месеца, за да ходи без бастун. Съпругът на артистката, руският шоумен Максим Галкин, добави, че когато Пугачова за първи път започнала да се появява с бастун в ръце, се появили слухове, че уж е претърпяла операция на сърцето.

„Просто ми беше трудно да понеса всичко това. Преодолях себе си и започнах да ходя. Първо с бастун, после без него. Взимам го само когато трябва да съм уверена – с бастун е някак по-спокойно“, добави тя. „За да се пребори“, пошегува се Галкин.