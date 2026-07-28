Автобус и коли връхлетяха ресторанта на Лео: Местя се, преди да стане трагедия! https://hotarena.net/laifstail/avtobus-i-koli-vrahletyaha-restoranta-na-leo-mestya-se-predi-da-stane-tragediya HotArena.net

"Три пъти в паркинга на ресторанта ми в столичния кв. "Драгалевци" и до входа му се врязваха коли и веднъж дори цял автобус." Това разкри пред "България Днес" Лео Бианки. Италианецът, победител в "Биг брадър", е категоричен, че заради тези инциденти евакуира ресторантьорския си бизнес в центъра.

"Прекалено е да се случват такива опасни неща само за месец и половина! Затова затварям заведението си в "Драгалевци" и отварям други две в центъра на София", посочи още риалити героят.

По думите на ВИП кулинаря и трите пъти кашпите пред пицарията му са "поемали удара" и благодарение на тях не се е стигнало до човешки жертви.

Последният сакатлък се е случил през уикенда, когато в ресторанта е било пълно с клиенти, включително със семейства с деца, разказа пред вестника Лео.

"Нямам думи! Жегата ли беше причината за това? Здравословен проблем? Или прекалено много алкохол, или наркотици?", пита се потресеният риалити герой.

Бианки уточни, че няма представа и кой е управлявал автомобила камикадзе, врязал се в кашпите близо до входа на пицарията му.

"Не видяхме лицето на шофьора, защото той натисна газта и отпраши", твърди хайготвачът.

Към момента няма официална информация каква е причината колата да изскочи внезапно от пътното платно и да нацели кашпите. Не е ясно дали става дума за здравословен проблем на водача, техническа неизправност или друга причина. Очаква се компетентните органи да изяснят обстоятелствата около инцидента.

Брадърът си спомня с не по-малък ужас пред "България Днес" и за другите два инцидента, които пък се разиграли на паркинга на ресторанта му в "Драгалевци".

"Първия път автобус удари коли на наши служители. Шофьорът му беше възрастен човек, получил е инфаркт или инсулт зад волана, и блъсна автомобилите на паркинга. Тогава пуснах първата си молба до общината да постави легнали "полицаи" за убиване на скоростта на пътните превозни средства, защото те преминават покрай заведението с голяма скорост, но оттам не предприеха нищо", описва перипетиите си риалити героят.

Лео Бианки допълва, че втория път водачът е карал много бързо, влетял в паркинга и ударил коли на клиенти на заведението.

"Слава богу, и тогава, и сега нямаше сериозно повредени автомобили. И пак благодарение на кашпите! Само при сблъсъка парчета от тях са уцелели някои от колите на клиентите на паркинга", въздиша с облекчение италианецът, избрал страната ни за втора родина.

Той довери пред вестника, че всеки път е сменял кашпите с нови изцяло със собствени средства и труд, без нито веднъж да получи помощ от общината.

"Писах им няколко пъти с молба да отпуснат средства за нови кашпи, но не получих отговор. И реших, че вместо да рискувам и да треперя, да преместя ресторантьорски си бизнес в центъра", обоснова защо удря кепенците на пицарията си в "Драгалевци" Лео.