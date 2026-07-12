Деян Неделчев разкри : ЖИВ СЪМ ПО ЧУДО, дни наред съм бил с инфаркт

Деян Неделчев, нашумял в последното десетилетие с прозвището си Икебаната, живее втори живот. Той е спасен буквално на косъм, след като бе приет по спешност във варненската болница „Св. Марина” в сериозно неразположение. Прималял, с остра болка в областта на гърдите и затруднено дишане, той потърсил помощ в болничното заведение. Диагнозата втрещи и уплаши всичките му приятели – инфаркт!

Екстравагантният изпълнител на „Съчки събирам”, който има в кариерата си и „Златен Орфей” обаче е истински късметлия и благодарение на адекватната лекарска намеса се размина с най-лошото и вече се възстановява успешно. Това сподели самият той от болничната стая. Колоритният певец, който е хиперактивен в социалните мрежи, публикува поредица селфита от болничното си легло и свои снимки с две млади дами, на които до голяма степен дължи живота си.

„В болница „Св. Марина“ по време на лечението ми от инфаркта с д-р Маринова и сестра Ваня Стоянова. Варна, 29 юни – 2 юли 2026 г.“, лаконичен бе Икебаната.

Кардиологът д-р Женя Маринова е едва на 32 години, но вече със сериозен опит в спешната медицина. Под нейните грижи Деян вече се чувства видимо по-добре, защото постепенно се връща към своя ритъм и е възвърнал характерното си чувство за хумор. Приятелите на Неделчев от артистичните среди сериозно се притесниха за здравословното му състояние, защото по нищо не личало, че той има проблеми със сърцето.

„От няколко години съм с висок холестерол, въпреки че не преяждам, консумирам алкохол много рядко, при това в малки количества. При мен обаче е от стрес, явно нещо хронично. И така, бавно-бавно, този холестерол е увреждал сърцето ми. Дни преди да потърся помощ в болницата, сърцето ме стягаше, получавах задух, но ми се струваше нещо не толкова сериозно. Отдадох го на жегите. Обадих се на близък приятел лекар, той ме посъветва да не се натоварвам и го отдаде на преумора. Е, само че неразположението не минаваше и дори се задълбочаваше. В един момент ми стана много зле и отидох в болницата. Само като ме прегледаха, лекарите пребледняха. „Знаете ли, че сте направил инфаркт? Трябва спешно да ви хоспитализираме”, разказва пред „Уикенд” Деян Неделчев. Един от докторите директно му казал, че се чуди как е жив. „Със сигурност, ако не бях минал през болницата, на следващия ден най-късно щеше да се печата некролога ми”, обяснява певеца.

Той признава, че въпреки веселия си нрав понякога изпада в депресивни състояния. Ядосвал се за глупости и така допълнително увреждал сърцето си.

Инфарктът го накарал сериозно да преосмисли живота си, защото вечният тийнейджър по душа разбрал колко преходно е присъствието му на земята. „Идваме на този свят без нищо и си отиваме без нищо... Остава само споменът. Смей се, радвай се, плачи, учи се и най-вече обичай. Не се раждаме, за да бъдем съвършени. Раждаме се, за да бъдем щастливи! Животът ни дава възможност да започнем отново. Усмихни се, живей пълноценно и винаги търси щастието си”, сподели Деян Икебаната в първите часове като пациент.

След лечение, продължило5 дни, той е изписан от варненската болница. В момента певеца се радва на морето, където е в компанията на кучката си Деяна Киара. Заради здравословното премеждие обаче няма да има възможност да работи пълноценно няколко месеца.