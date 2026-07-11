Актрисата Диана Димитрова не сочи за какво точно съди Рая Пеева, защото това не е упоменато в жалбата й, в която са изложени само факти, но не и какво тя смята, че Пеева й е причинила с обидите по неин адрес по време на предаването "Хелс Китчън".

Това разбра "България Днес" от източници, които са запознати с материалите по делото, което все още не е насрочено от съдия в Софийския районен съд.

Димитрова сама е написала жалбата си, която по данни е под всякаква критика. Това показва, че красавицата няма адвокат, поне не и към момента на подаването на оплакването срещу половинката на Явор Бахаров.

В жалбата има единствено хронология на събитията в "Хелс Китчън" - на обидите, отправени й от страна на Рая Пеева, която я нарича "пръдла" и дори засяга психичното й здраве. Екранната д-р Огнянова от "Откраднат живот" е предала и флашка със записи на отделни епизоди от кулинарното предаване, в които се разиграват грозните сцени между нея и щерката на легендарния музикант Пейо Пеев.

Димитрова въобще не пояснява как се е почувствала от изречените обиди - дали е изпитала срам, унизения, притеснение или каквото и да е било.

За да се докаже причиняването на неимуществени вреди, за каквито най-вероятно ще претендира Диана Димитрова - психическо страдание, стрес, притеснение, безпокойство, самото наличие на обидни думи не е достатъчно. В правото е от съществено значение как тези думи са повлияли на вътрешния свят на пострадалия. Без описание на нейните чувства - на унижение, срам, безпомощност или емоционален срив, вредата остава абстрактна и трудно доказуема пред очите на Темида, коментират запознати със законите.

Без изричното становище на Диана Димитрова не може да се разбере дали тя възприема изреченото просто като непристойни квалификации, или твърди, че срещу нея са разпространени конкретни лъжи, които умишлено петнят името. Оценката за това дали е накърнено достойнството й по някакъв начин е субективен елемент, който тя самата трябва да заяви.

За делото, което Димитрова вече официално е завела срещу Пеева, сподели самата тя преди седмица. "Заведох първото си дело!", заяви художничката в своя публикация в социалните мрежи. Звездата от "Откраднат живот" се зарече да съди колежката си Рая Пеева още в края на април т.г. заради арогантното й поведение по време на "Хелс Китчън". Димитрова придружи думите си с клипче, на което се вижда и чува как годеницата на Явор Бахаров изрича обиди по неин адрес в присъствието и на майка си - актрисата Красимира Демирева, с която бяха тандем в кулинарното риалити.

"На този етап няма да дам никакъв коментар", каза по телефона за "България Днес" Диана Димитрова. "Нямам какво да кажа, всичко хубаво", гласят думите на Рая Пеева в отговор на въпроси от вестника.

Красивата брюнетка е убедена, че "всеки носи отговорност за думите, които изрича, и за поведението, което демонстрира публично".

"Аз съм добър и търпелив човек. Никога не съм смятала, че едно телевизионно състезание е причина да губя самообладание. Както бях казала, не спасяваме животи в "Пирогов". Но когато бъдат прекрачени границите на елементарното уважение, избирам да реагирам по законов ред", подчертава тя.

Още преди да напусне "Хелс Китчън", актрисата заяви, че "няма да приеме публични унижения и внушения за себе си".

"Публични квалификации като "пръдла", "жертва" и твърдения за психичното ми състояние са неприемливи. Тези думи имат последствия", размаха пръст в кратко видео към бременната годеница на Явор Бахаров Диана Димитрова.

"Рая сама каза: "Сега може да ме съдиш вече". Ще го направя!", зарече се сценичната Ирина от спектакъла "Тютюн".

Тя посочи още, че "търпението никога не е означавало слабост", очевидно визирайки, че не даде "симетричен отговор" в самото предаване на нападките на Пеева и Демирева.

"Да бъдеш търпелив не означава да нямаш граници. В житейски план съм доказала най-вече пред себе си колко сила, воля и устойчивост нося в себе си. Защото понякога най-тихите и най-търпеливите хора са и най-решителните", описа каква представа има за себе си и как ще я демонстрира в съдебната зала по време на процеса актрисата.

В момента се очаква Софийският районен съд да насрочи дата за първото заседание, на което се очаква Димитрова да изясни какви точно претенции има - какви неимуществени вреди е претърпяла. Има голяма вероятно този процес да претърпи същия крах, както при заведеното от актрисата дело срещу Юлиан Вергов, което не прокопса (виж карето).

Тромаво, но тече процесът за "доброто име" на Вергов

Димитрова даде на съд своя колега Юлиан Вергов за насилие. Красавицата твърди, че актьорът я е наритал на снимачната площадка.

Софийската градска прокуратура отказва да образува досъдебно производство, защото липсват достатъчно доказателства за извършено престъпление от страна на Вергов. След края на тази сага актьорът заведе дело срещу уж битата Димитрова за "обида и накърняване на доброто му име" чрез пост на Димитрова в социалните мрежи.

Този процес все още тече в Софийския районен съд, но е доста тромав, защото заседанията биват отложени поради неявяване на вещи лица, натоварени със съдебно-компютърната експертиза на публикациите на Димитрова във фейсбук, които са ябълката на раздора.

Юлиан Вергов погна своята колежка за "обида и накърняване на доброто му име" Снимка: Пламен КОДРОВ

Цялата история започна в началото на 2023 г. след пост на Димитрова във фейсбук, в който актрисата обяви, че е била пребита по време на снимки. Димитрова пази снимките, на които се виждат синините, цели пет години на стария си лаптоп. Дни след публикацията Софийската районна прокуратура се самосезира, но делото претърпя крах.

"Преди пет години бях насилена от човек, чието име няма да кажа. Не знам как да се изразя, още не мога да си простя, че не взех мерки тогава" - написа в профила си във фейсбук актрисата. Впоследствие стана ясно, че става въпрос именно за Юлиан Вергов.

Делото започна, но така представените събития от Диана Димитрова бяха опровергани от трима свидетели.

Според колегите на Вергов и Димитрова актрисата не е била ритана от колегата си Юлиан Вергов. По думите на очевидците тя влязла с викове в гримьорната му, а той се опитал да я отпъди. Докато я избутвал, тя паднала върху стол с дрехи.

В същото време актрисата твърди, че Вергов я е бутнал, тя паднала, а след това я е изритал с крак в лицето.