Диана Димитрова заведе дело срещу Рая Пеева: Бременността не отменя отговорността

Диана Димитрова обяви, че вече е предприела съдебни действия срещу Рая Пеева след шумния им конфликт в "Хелс китчън". Актрисата разкри, че е завела дело за клевета и обида и подчерта, че бременността на колежката ѝ няма да промени решението ѝ да търси правата си по съдебен път.

Скандалът между двете избухна по време на снимките на кулинарното риалити, когато напрежението в кухнята прерасна в размяна на тежки реплики. Тогава Рая Пеева отправи остри думи към Димитрова, а в разгара на конфликта дори заяви: „Да, сега можеш да ме съдиш вече". Отговорът на актрисата не закъсня – тя заяви, че действително ще го направи.

В публикация в социалните мрежи Диана съобщи, че първото дело вече е факт и опроверга появилите се информации, че се е отказала от съдебната битка.

„Вярвам, че всеки носи отговорност за думите, които изрича, и за поведението, което демонстрира публично. Аз съм добър и търпелив човек, но когато бъдат прекрачени границите на елементарното уважение, избирам да реагирам по законов ред", написа тя.

Актрисата припомни още, че е напуснала Hell's Kitchen по собствено желание, след като се е самономинирала за елиминация. По думите ѝ е предпочела да запази спокойствието си и да се посвети на подготовката на своя предстояща изложба.

Преди дни Диана коментира и въпроса дали бременността на Рая Пеева би я накарала да се откаже от делото. Отговорът ѝ беше категоричен: „Къде пише, че бременните могат да обиждат?"

Междувременно Рая Пеева вече обяви публично, че очаква първото си дете от Явор Бахаров, което трябва да се роди през август. Въпреки това Диана Димитрова остава твърда, че конфликтът ще бъде решен единствено в съдебната зала.