Драма в Бали: Валерия от „Ергенът“ стигна до инвалидна количка и патерици

Неприятна ситуация преживява ергенката Валерия Дакова по време на почивката си в Индонезия. Докато приключенства като островитянка на Бали, красавицата контузи крака си.

За болезнения инцидент дупничанката разказва в откровен пост в инстаграм. В него виждаме къдравелката на поредица от снимки, сред които в чакалнята в болницата и на кушетката за преглед. Моделката не пропуска да щракне и подутия си крайник, който медиците превързват прилежно.

„Кракът ми се отказа, ама аз не. Може да съм с един крак по-малко, но настроението ми е същото. Не е счупен (правихме рентген), ще мине“, успокоява феновете си звездата от сезон 3 на любовното риалити.

Въпреки твърдението, че се чувства добре, феновете са притеснени, защото виждат Валерия седнала в инвалидна количка. Очевидно столът за придвижване е бил само първоначален вариант, който бързо е заменен с патерици. Как точно се е стигнало до инцидента – на този етап е мистерия, която Дакова не разкрива, пише "България Днес".

„Почивката продължава, просто малко по-драматично“, споделя хубавицата, която е категорична, че вече не харесва балийския град Убуд.

На приключението в Индонезия ергенката заминава преди седмица заедно с новия си любим. Двамата отсядат в двуетажна дървена къща в сърцето на тропическите гори. Сред палми, езера, тишина и обилна доза лукс двойката прекарва диви нощи и приказни дни.

Вярна на инфлуенсърския си дух, още с пристигането си там брюнетката качи поредица от разголени фотоси, в които позира по бански с тяло като от корица на списание. Злите очи обаче дебнат отвсякъде и май успяват да урочасат щастливата ваканция.

Въпреки липсата на късмет Валерия продължава почивката си с усмивка и вече дори влиза с патерици в басейните. За силния дух – граници няма!