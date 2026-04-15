Драма! Виктория от „Ергенът“ рухна психически – тялото ѝ отказва!

Паник атаки и сериозен психически срив извадиха от публичното пространство ергенката Виктория Асенова.

Последните месеци за брюнетката се превръщат в истинско изпитание. Световъртеж, изтръпване на краката и силно сърцебиене са всекидневие за нея и я изваждат извън равновесие.

„Започнаха отново паник атаките – завива ми се свят, изтръпват ми краката, получавам сърцебиене. Стресът ми дойде в повече и това се отрази на здравословното ми състояние“, признава тя.

Паралелно с това се оказва, че Виктория има и други здравословни проблеми – с щитовидната жлеза и недостиг на витамин D, които допълнително усложняват състоянието ѝ. На този фон не е случайно, че Асенова почти изчезна от социалните мрежи и публичния живот. В последно време рязко намали изявите си и се отдръпна от широката аудитория.

Брюнетката нашумя с участието си в третия сезон на любовното риалити „Ергенът“, както и в „Ергенът: Любов в рая“, където се утвърди като един от най-скандалните и обсъждани образи. И в имението на любовта, и в реалния живот Асенова беше обект на подигравки за външния си вид и дори ѝ беше лепнат прякор.

След първото си телевизионно участие Виктория, която работеше като футболен мениджър в Българския футболен съюз (БФС), беше уволнена. Драмата с работодателите ѝ се премести в съда, като казусът не е приключил и до днес.

„Станаха 2 години, откакто съм в този казус със старата ми работа. Има периоди, в които човек иска да остане сам със себе си, да преживее нещата, които го тревожат, и да намери фокуса“, споделя тя, признавайки, че влошеното ѝ здраве е свързано с емоционални моменти в живота ѝ.

След драмата с БФС Асенова решава да поеме по нов път и записва магистратура „Спортна психология“ в Националната спортна академия.

„В момента фокусът ми е изцяло върху това да се развивам в тази сфера. Постоянно имам лекции и изпити, за които трябва да се готвя. Натоварването е голямо“, признава тя.

Друг голям удар за нея е загубата на любимото ѝ куче. Този шок отключва силен страх и тревожност, които се пренасят във всекидневието ѝ. Асенова признава, че трудно приема загубата и ходи на психолог, който ѝ помага да преодолее състоянието си.

„Целият този стрес – от университета, загубата и здравословните проблеми – ми дойде в повече“, казва брюнетката.

Личният ѝ живот също не е по-малко турбулентен. След обещаваща връзка се стига до раздяла. На този етап бъдещето ѝ остава неясно.

Виктория все по-често обмисля радикална промяна – да напусне България.

„Напоследък обмислям да замина в чужбина. Испания, Гърция и Турция са в списъка ми“, разкрива Асенова.

Решението все още не е окончателно, но тя признава, че мисълта за ново начало извън страната става все по-настойчива.