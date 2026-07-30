Геро хвърли бомба: Разведох се!

"Вече съм ерген, с Цвета се разделихме без скандали": Геро проговори за развода след 18 години брак

Любимецът на публиката Герасим Георгиев – Геро изненадващо се е разделил със съпругата си Цвета Гавазова. Новината съобщи самият актьор в онлайн предаването на Благой Георгиев, като призна, че двамата вече не живеят заедно, но имат една дъщеря – Йоана, която е голяма и върви по стъпките на баща си на сцената на театъра.

"Вече съм парясник, разведен човек. Но гледаме да поддържаме абсолютно нормални отношения“, сподели актьорът.

Геро и Цвети Гагарова, с която имат дъщеря Йохана, са сложили край на 18-годишния си брак. По думите му раздялата е преминала спокойно и без излишни конфликти, а двамата са запазили добрите си отношения.

"Мачът е свирен там вече. Аз съм вече свободен човек. Имам официален развод. Идва момент, в който всеки тръгва по своя път. Без драми, което е толкова безсмислено занимание. Много е лошо да продължаваш да стоиш, когато нещо не върви, каза още Геро.

Семейството имаше общ бизнес, свързан с професионалното оборудване и мениджмънт на културни събития. Именно работата ги среща преди години, когато Цвета, която е била журналист в голяма медия, взима интервю от изгряващата звезда на Сатиричния театър. По думите й тогава, любовта им пламнала веднага: „Беше любов от пръв поглед, бяхме млади и амбициозни. Започнахме от нулата, заедно извървяхме пътя дотук.“

Въпреки раздялата, Геро запазва уважение към бившата си половинка и признава нейните качества като майка: „Цвета е прекрасна майка, тя даде всичко от себе си за нашата дъщеря. Гордея се с нея и се надявам да останем приятели.“ Дъщеря им Йоана вече върви по стъпките на баща си в театъра. „Много е талантлива, има усещане за сцената и за хумора. Надявам се да има по-лек и успешен път от моя“, споделя гордият баща.

Раздялата на двойката предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, като повечето фенове изразиха съжаление, но и уважение към цивилизования начин, по който двамата са сложили край на брака си, без излишни скандали и медиен шум.