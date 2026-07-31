Носителят на 2 оскара Ейдриън Броуди снима с Мария Бакалова у нас

Мария Бакалова се снима заедно със световната кинознаменитост Ейдриън Броуди в София, гласи най-актуалната информация около „нашето момиче“ в Холивуд.

Някои сцени от филма, в който партнира звездата от „Борат“ с носителя на два „Оскара“, са заснети в центъра на София. Точната локация остава тайна, както и самото лого на лентата, нейният режисьор и изпълнителите на останалите роли. Фактът обаче, че местата на снимките в столицата не са довели до мащабно затваряне на улици, нашепва, че става въпрос за психологически градски трилър или драма, а не за екшън.

Причината за пълното мълчание, царящо около проекта, говори, че филмовият екип „държи нисък профил“, както се изразяват спецовете, или „затворен сет“. Това не е изненада, защото напоследък снимането на ленти в България и присъствието у нас на световни филмови звезди се пазят умишлено далеко не само от големите медийни прожектори, но и от светкавиците на мобилните телефони на минувачите, станали неволни свидетели на снимките. Въпреки това Бакалова и Броуди все пак са били засечени в снимачна атмосфера.

Хора от родната филмова гилдия предполагат, че родената в Бургас кинодива и оскароносният й колега си партнират в сцени на улични диалози и проследяване пеш или с коли в района между старата сграда на Народното събрание и уличките около Халите, които създават идеалната атмосфера за такъв тип филми.

Нито Мария Бакалова обаче, нито Ейдриън Броуди са коментирали в детайли съвместната си работа в лентата. „Нашето момиче“ в Холивуд обаче разказа, че се снима в мащабна филмова продукция в родината си.

Това е второто професионално посещение на филмовото светило у нас. През 2014 г. Броуди засне в София кадрите за драмата „Септември в Шираз“. В този проект той си партнира с друга мегазвезда на световното кино – Салма Хайек.

По време на първата си визита в България главният герой в „Бруталистът“ – филма, донесъл му втората статуетка „Оскар“, едва... не е прегазен от Сашо Кадиев, като екшънът бе разказан от самия актьор и тв водещ.

„Преди около 10 години въртях кръгче из София, около „Раковски“. Бях по джапанки и къси панталони, беше лято. Бях се разсеял малко и изведнъж, като видях, че двама души ще пресичат, натиснах спирачки. Разбира се, не в тях, а преди тях – но те се стреснаха първоначално и ме погледнаха укорително. Бяха мъж и жена.

И като се загледах, не можах да повярвам в първия момент на очите си. Разпознах Ейдриън Броуди! Беше с гаджето си и пресичаха улицата. Попитах ги всичко наред ли е и след като кимнаха утвърдително, продължиха по пътя си. А аз започнах да обикалям улиците, да въртя с колата, за да ги открия. И успях в една от пресечките на „Графа“. Спрях колата, слязох и отидох да се извиня още веднъж и да помоля Ейдриън Броуди за снимка за спомен. Той първоначално ме попита не съм ли аз същият човек, който преди малко е спрял рязко с колата си, аз потвърдих, а след това си направихме снимка, която пазя в рамка и до днес“, описа невероятната случка с хепиенд синът на Катето Евро.