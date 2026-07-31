Мис България свали дрехи и грим! Тафкова показа истинското си лице (Фото)

Венцислава Тафкова свали дрехите, свали грима, а покрай тях май свали и малко от суетата, с която родният хайлайф обикновено не се разделя дори на плажа, пише Paparak.bg.

Мис България 2020 се пусна от гръцкия Anasa Luxury Resort по бански и без грам грим. Без тъмни очила до половината лице, без сценичен макиаж, без мигли тип „ветрило“ и без онзи задължителен плажен филтър, с който някои родни звезди изглеждат по-нагласени край басейна, отколкото на участие.

А това си е почти събитие.

Не е тайна, че голяма част от красавиците у нас се снимат от плажа само с огромни очила, козирки и шапки именно за да скрият умореното от тежък грим до неузнаваемост лице.

Затова и едно можем да й признаем на пловдивската миска – има топки!

Изгряващата фолк певица показа лице без грим и без притеснение, сякаш или има достатъчно самочувствие, или просто не й пука особено кой какво ще каже.

Въпреки че феновете й са свикнали около нея все се въртят Dior, Chanel, Cartier, този път най-скъпият „аксесоар“ се оказа no makeup визията.

А както знаем, в родния шоубизнес това е все по-голяма рядкост.

Защото дрехите ги свалят всички. Грима – далеч не всяка.