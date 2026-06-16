Ергенка в любовен триъгълник с жени

„Анджела ми изневери с мъж, аз се целунах с Марешка.“ С тези думи Лили Естер от „Ергенът: Любов в рая“ за първи път разкри в подкаста на Дениз Хайрула какво всъщност се е случило в отношенията й с бившата участничка в „Биг брадър“ Анджела Ташева.

Любовната история между двете изкусителки започва преди три години. Тогава сексапилните мадами споделят общи видеа в социалните мрежи и трупат стотици хиляди гледания. Лили обаче е категорична, че отношенията им са били изпълнени с ревност, изневери и много неизказани емоции. „Целунах Марешка Бардем, докато имах отношения с Анджела. Бяхме на парти на морето, беше моментна емоция. Обадих се на Анджи и й казах веднага“, разказва екзотичната хубавица с нигерийски и етиопски корени. По онова време плеймейтката и еротичен модел Марешка Бардем е била най-добра приятелка на онлифенсърката Анджела. Според Лили обаче истината има и друга страна. „След целувката ми с Марешка Анджела ми изневери с мъж. След това дори ме потърси отново и направихме опит да се съберем“, признава Естер.

Ергенката не крие, че болезнено е преживяла публичността около раздялата им – особено след като част от личните интимни моменти между тях започнаха да се появяват в интернет.

„Помолих я да премахне определени неща. Не исках личният ни живот да бъде показван по този начин“, спомня си Лили. Провокативната ергенка открехва завесата и за темата със сексуалността си: „Не обичам да се определям. За мен няма значение дали човекът е мъж, жена или транссексуален. Важна е енергията“, казва тя. Лили разкрива и че първата й връзка с жена е дошла в период, в който самата тя е била силно объркана.

„Дълго време мислех, че това не е за мен. После животът ме изненада“, признава красавицата, чийто първи път с мацка е бил по време на тримесечен престой в Малта.

„Три месеца бях без секс и бях започнала вече да превъртам. Чудех се с кого да спя, когато момиче от моята компания ми предложи да пробваме. Останах приятно изненадана - тя бе активната, а аз пасивната“, спомня си Лили.

Скандалната изкусителка е направила и опит за тройка с най-добрия си приятел гей и друг мъж, но другарят й се притеснил и просто стоял и наблюдавал акта отстрани.

Естер така и не е успяла да сбъдне желанието си да прави секс с хомосексуален представител на противоположния пол, но е сигурна, че един ден ще пробва. В момента ергенката и Анджела не си говорят, но Естер е останала с добри чувства към екслюбимата си: „Ако съм я наранила по някакъв начин, съжалявам. Не съм искала да я карам да страда. Мисля обаче, че тя изпитва неприязън към мен“, завършва танцьорката.