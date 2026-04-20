Ергенки бойкотират вота: „Нямам право да решавам съдбата на България от чужбина“

Участничка от настоящия сезон на „Ергенът“ призна пред „България Днес“, че умишлено не е гласувала на вчерашните предсрочни парламентарни избори.

Гориция Габровска, която от години се е установила в САЩ, е убедена, че няма моралното право да определя бъдещето на държава, в която не живее.

„Фактът, че не съм постоянно в България, не означава, че не се интересувам от политиката. Но не е редно човек, който не живее в държавата и ползва услугите ѝ от друга, да взима решения за хората, които са там“, сподели пред вестника ергенката.

Родена в София, израснала в Милано и установена зад океана вече повече от десетилетие, Гориция има стабилна професионална кариера като клиничен микробиолог, а днес работи в сферата на превенцията на инфекциозни заболявания в щата Оклахома. В „Ергенът“ момата влиза, оставяйки сигурността на живота си, за да се впусне в рисковано приключение в търсене на любовта.

Когато става дума за политика, позицията ѝ е повече от ясна. Гориция никога не е гласувала на български избори и не възнамерява да го прави: „Не мисля, че е честно моят глас да афектира хората, които реално живеят там“.

Освен моралния аргумент Габровска посочва и реалните трудности пред българите в чужбина. Най-близката секция до нея е в Далас – на повече от три часа път, което често обезсмисля усилието. Дори баща ѝ, който също живее от години в САЩ, тази година не е успял да стигне до урните.

Въпреки това Гориция не подценява значението на гласуването: „Хората са се борили за това право. Ако един ден се върна да живея в България, тогава със сигурност бих гласувала и бих участвала в политическия живот“, споделя Габровска. И подчертава, че за нея правото на вот е свързано пряко с това да бъдеш част от всекидневието в страната – да живееш там, да плащаш данъци и да усещаш реалните последици от политическите решения.

Съвсем различен е подходът на Мария Михайлова – друга участничка в настоящия сезон на „Ергенът“, която от години живее в Париж и влиза в предаването в търсене на партньор, с когото да гради бъдеще. Успешна и амбициозна, девойката определя себе си като човек, който конструира решения, но в политиката не намира своята тема.

Мария признава, че е гласувала само веднъж – и то не заради лична позиция.

„Гласувам заради дядо! Той вече е възрастен и не му се ходи, затова аз давам гласа си, както той каже“, разкри пред „България Днес“ Мария.

Михайлова откровено заявява, че не се интересува от политиката и не я разбира.

Въпреки това отбелязва, че даването на вот в българското посолство в Париж е било лесно и достъпно – в контраст с опита ѝ да гласува в САЩ, който определя като много по-сложен заради бюрократичните процедури.