Ейса на Гришо се отдаде на кучета! Половин земно кълно ги дели с тенисиста https://hotarena.net/laifstail/eysa-na-grisho-se-otdade-na-kucheta-polovin-zemno-kalno-gi-deli-s-tenisista HotArena.net

Половината земно кълбо дели най-добрият ни тенисист Григор Димитров и любимата му Ейса Гонсалес.

Докато хасковлията е в Швеция, където се подготвя за следващия си турнир Nordea Open в Бостад, любимата му се кипри по плажовете на Лос Анджелис. Гришо се подготвя за началото на надпреварата от категория ATP 250, която се провежда на червени кортове между 13 и 19 юли.

Ейса явно има ангажименти в Холивуд, покрай които

разпуска по плажовете

показва самата тя. Но актрисата не е сама. С нея са двете ѝ кучета - дългокосмест дакел и копринен териер, пише "България Днес".

Напускайки Лондон и вече в Бостад, Григор Димитров отправи емоционално послание към „Уимбълдън“ след отпадането си от надпреварата. За четвърта поредна година българинът достигна до осминафиналите, където този път бе спрян от сензацията в турнира Артър Фери. Този сезон Гришо участва на Уимбълдън със специална покана от организаторите - „уайлд кард“.

Ето какво написа Димитров в профила си в инстаграм. „Скъпи Уимбълдън, благодаря ти, че ми даде тази възможност и че ми напомни не само за любовта ми към тази игра, но и за невероятната доброта, доброта и подкрепа, които все още съществуват у хората.

Този турнир ми даде толкова много

и това, което преживях тук, завинаги ще има специално място в галерията на сърцето ми.“