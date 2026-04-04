Футболният елит и стотици близки и приятели изпратиха Боби Михайлов. Само Николета липсваше (Снимки)

Футболният елит на България, близки, приятели и привърженици на играта от различни точки на страната изпратиха Борислав Михайлов в последния му земен път.

На 24 ноември миналата година стана ясно, че Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт. Именитият бивш играч на "Левски" се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ.

Бившият капитан на България е роден на 12 февруари 1963 г. в София. Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

Михайлов има 93 мача за националния ни отбор и 9 за олимпийския. Капитанската лента на "лъвовете" носи в рекордните 60 двубоя. Избран е за Футболист №1 на страната през 1986 г. През 2011 г., след провеждане на масова анкета, е обявен за вратар на идеалния национален отбор на България за всички времена.

Михайлов е женен за трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова. Има три деца (две дъщери и син) – Бисера и Николай от първия си брак, и Елинор – от брака си с Петрова. В края на 2008 г. се ражда първият му внук. Баща му - Бисер Михайлов, също е легендарен вратар на "Левски", а синът му Николай е действащ играч, който доскоро също се състезаваше за "сините".

През 2005 г. Борислав Михайлов е избран за президент на Българския футболен съюз. Управлява го рекордните 16 години - от 2005 до 2019 г. и от 2021 до 2023 г.