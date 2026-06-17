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Началото на края: Лили се прощава с публиката си

https://hotarena.net/laifstail/nachaloto-na-kraya-lili-se-proshtava-s-publikata-si HotArena.net
Румен Димитров
1141
Началото на края: Лили се прощава с публиката си

Румен Димитров
1141

Най-известната и успяла поп певица в България избра да се прости по специален начин с публиката. Примата, която навръх 24 май пя в прословутата зала „Олимпия“, обяви, че ще стъпи на сцените на много градове в страната за последен път до края на годината.

Това ще се случи по време на националното й турне, а догодина ще излезе на сцена само 5 пъти в София, Пловдив, Варна и Бургас. През 2027 г. фондацията, която носи нейното име, ще представи проекти и събития, свързани с благотворителната й дейност.

Кариерата й през годините е впечатляваща, а публиката винаги е била изумена не само от таланта й, но и от впечатляващата й енергия. През май в „Олимпия“ тя пя в продължение на повече от 100 минути на 12-сантиметрови токчета и изправяше зрителите на крака след всяко свое изпълнение.

През 2019 година за първи път изнесе три последователни концерта в Зала 1 на НДК. Лили е и първият български изпълнител, който се осмели да се изправи пред 15 000 зрители в софийската „Арена“, а след това направи това още два пъти. Особено впечатляващо бе шоуто й през 2024 г. – 500 кв.м сцена, 300 кв.м екрани, 20 тира техника и 450 души екип. На сцената бяха още 80 музиканти, като специално участие имаше оркестърът на Софийската опера и балет. За организацията и визуалните ефекти у нас пристигна международен екип, начело с легендата от шоубизнеса Марвин Дийтман, дългогодишен творчески директор на „Евровизия“, работил с Мадона и Роби Уилямс.

През 2023 година Лили бе обявена от „БГ Радио“ за „Най-големия български поп изпълнител за всички времена“, а на следващата година Румен Радев я удостои с Почетния знак на президента за изключителната значимост на нейното творчество. През 2025 г. и цар Симеон II й връчи специалния орден „Дамски кръст“, пише „Филтър“.

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5 Коментара

Бивш от МВР76

преди 59 минути

У сатаниската платформа тик ток търсете "Sande Sandov" на профилната снимка съм отлево, но имам и други снимки. Да станем "приятели". Писах преди време на Гнусната и Чистокръвна МАНГАЛКА "nadezhda doycheva" с Грознио и Увиснал Нос она па си затри профило от сатанинската платформа тик ток. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Мангалката дойчева

преди 56 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(вещеричарски нос). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Мангалката дойчева

преди 56 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(вещеричарски нос). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 53 минути

""Иззети са мобилни устройства и са свалени близо 3000 материала, представляващи детска експлоатация - снимки, видео, файлове""; Че тръсиме устройството,че все пак е веществено доказателство. Гнусната и Чистокръвна МАНГАЛКА надеждо дойчева с Грознио и Увиснал Нос е от фракцията "лофци на педофили". Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Мангалката дойчева

преди 27 минути

!!! Но в цялата история изведнъж отново изскача Надежда Дойчева, за която в сайт се твърди, а и Господари на ефира са я показвали заедно с Полина Станчева – Хамид, че са изнасяли момичета за проститутки в Турция. Самата Надежда Дойчева рекетира от няколко години майката на Никола Константина Корчева и самия Никола за десетки хиляди евро. Тя го вкара в затвора, без да има нито един документ срещу него, защото имала големи връзки навсякъде. !!!

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