Началото на края: Лили се прощава с публиката си

Най-известната и успяла поп певица в България избра да се прости по специален начин с публиката. Примата, която навръх 24 май пя в прословутата зала „Олимпия“, обяви, че ще стъпи на сцените на много градове в страната за последен път до края на годината.

Това ще се случи по време на националното й турне, а догодина ще излезе на сцена само 5 пъти в София, Пловдив, Варна и Бургас. През 2027 г. фондацията, която носи нейното име, ще представи проекти и събития, свързани с благотворителната й дейност.

Кариерата й през годините е впечатляваща, а публиката винаги е била изумена не само от таланта й, но и от впечатляващата й енергия. През май в „Олимпия“ тя пя в продължение на повече от 100 минути на 12-сантиметрови токчета и изправяше зрителите на крака след всяко свое изпълнение.

През 2019 година за първи път изнесе три последователни концерта в Зала 1 на НДК. Лили е и първият български изпълнител, който се осмели да се изправи пред 15 000 зрители в софийската „Арена“, а след това направи това още два пъти. Особено впечатляващо бе шоуто й през 2024 г. – 500 кв.м сцена, 300 кв.м екрани, 20 тира техника и 450 души екип. На сцената бяха още 80 музиканти, като специално участие имаше оркестърът на Софийската опера и балет. За организацията и визуалните ефекти у нас пристигна международен екип, начело с легендата от шоубизнеса Марвин Дийтман, дългогодишен творчески директор на „Евровизия“, работил с Мадона и Роби Уилямс.

През 2023 година Лили бе обявена от „БГ Радио“ за „Най-големия български поп изпълнител за всички времена“, а на следващата година Румен Радев я удостои с Почетния знак на президента за изключителната значимост на нейното творчество. През 2025 г. и цар Симеон II й връчи специалния орден „Дамски кръст“, пише „Филтър“.