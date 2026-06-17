Радина на 40: Откровено за алкохола, анорексията и паникатаките

На 17 юни една от най-ярките и магнетични актриси, Радина Кърджилова, прекрачи прага на своите 40 години. Възраст, която за много жени е просто число, но за нея е вихрушка. Олимп от страст, падения, раздиращи медийни бури, професионален триумф и най-вече възраждане. Днес Радина вече не се извинява и е открила своя баланс в живота. Тя е утвърдена актриса, майка на две прекрасни момчета, намерила е любовта. Но за да стигне до тази истинска хармония, тя преминава през огън, разрушава се до основи, за да може накрая да събере парчетата от себе си пред очите на цяла България, пише „Супер магазин“.

Радина носи изкуството в кръвта си. Нейният баща е известният художник Христо Кърджилов. Израстването в дом на творци задава висока летва в критериите и за света. Тийнейджърските години на актрисата далеч не протичат на тиха пасторална приказка, а са по-скоро бурен рокконцерт с ярки контрастни бои.

Тя самата си спомня за един бунтарски период, в който лудостите си, които перфектно илюстрира сблъсъка на силни характери в дома й.

Големият взрив обаче се случва почти веднага след дипломирането й. Ролята на Сияна в култовия сериал „Стъклен дом“ (2010) я превръща в известно лице от екрана. Последвалият хит „Тилт“, където изиграва Беки, затвърждава статута й на секссимвол.

Преди в живота и да влязат големите скандали, медиите я свързваха със Стефан. Той е известен като WOSH MC и е син на легендарния актьор от „Всичко е любов“ Иван Иванов. „Беше много дива връзка, защото и двамата сме прекалено избухливи. Обаче толкова много се обичахме. Осем години и половина си е почти един брак“, споделя актрисата.

Двамата дори стигат до годеж

но незрелостта на младостта изгаря мостовете помежду им. Накрая Радина хвърля своята халка в морето – символичен край на една ера и подготовка за операцията, още по-разрушителен емоционален пожар.

Когато актрисата среща Деян Донков, цяла София започва да шушука. Първоначално те отричат отношенията си, а Кърджилова споделя в интервюта своите идеали за мъжа до себе си – думи, които звучат плашещо пророчески:

„Търся харизма, мъжественост... Харесвам избухливи мъже. Защото и аз съм избухлива... Обичам да отстъпвам заради един мъж. Като ме прегърне, да се чувствам като клечка кибрит, а той да е кибритът.“

И пожарът наистина пламва. Връзката й с Деян Донков се превръща в трилър, продължил около 15 години. От него актрисата ражда две прекрасни момчета – Христо (2016 г.) и Йоан (2021 г.), но цената, която плаща зад кулисите, е огромна. Жълтите хроники започват да се пълнят със слухове за физически и емоционален тормоз. В опитите си да заглуши болката Радина намира утеха в алкохола.

В едно от интервютата си пред NOVA Радина открито признава за проблемите си с анорексията. Случило се след първото й раждане. Единственото, което слагала в уста, било диня, череши и вода. Родителите й го преживели най-тежко. С времето нещата си дошли по местата. Сега актрисата не се лишава никога от торта или шоколад – това я успокоява.

В допълнение Кърджилова призна и че в моментите, в които е била изключително стресирана, е получавала паникатаки на сцената. Ставало изведнъж, сърцето й като че ли идвало в гърлото и започвало да пулсира. Преборвала го, като постоянно си повтаряла, че ще се оправи, докато в същото време продължавала да играе. „Човек не знае какво ще се случи утре или след 2 часа. Понякога мента, глог и валериан също помагат“, споделя откровено тя.

В най-тежките си лични години прави своите най-невероятни театрални роли.

Тя става част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“, където разгръща пълния си потенциал. За ролята си на Екатерина в „Танцът Делхи“ от Иван Вирипаев тя печели престижната награда „Икар“ за водеща женска роля през 2018 г. Напълно направи изключителни роли в спектакли като „Любовникът“ от Харолд Пинтър (където си партнира именно с Деян) и за чиято роля на Сара печели „Аскеер“ през 2019 г.

Фокусът през цялото време, разбира се, са и децата: „Искам те да станат смели и достойни. Мечтая Христо и Йоан да имат подкрепата на майка си и баща си. И двамата са взели много от нас, но Христо е взел повече от баща си, дано не стане художник като него“, казва още актрисата. Раждането ги заземява в центъра на София и животът й минава в едно каре между театъра, детската градина, училището и близките паркове сред и тежи на раменете.

„Искам да пътувам, защото обичам въздуха извън София. Дори до Витоша да отида, това лекува“, казва още тя.

Днес нейният нов свеж кислород, изпълвайки я с любов и свобода, си има даже и име. От началото на 2025 г. нейният спътник в живота е талантливият актьор Пламен Димов (също носител на наградата „Икар“). В тази нова връзка няма медийни скандали, викове или криене.