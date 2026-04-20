Гласът на „Биг брадър“ избухна: „В будна кома сме! Време е да махнем този модел“ https://hotarena.net/laifstail/glasat-na-big-bradar-izbuhna-v-budna-koma-sme-vreme-e-da-mahnem-tozi-model HotArena.net

„В същинска будна кома сме – търпим, мълчим и спим, а цените в евро се изравниха с тези, които бяха в лева преди. Храни, горива, лекарства – всичко поскъпва, а ние нищо не правим. Крайно време е българинът да се събуди. Оказахме се най-търпеливият народ в света...“

Това сподели пред „България Днес“ актьорът Илия Георгиев, популярен като гласа на „Биг брадър“. През годините Георгиев навлиза ударно в киното, като се снима в „Под прикритие“, „Откраднат живот“, „Аферата Пикасо“, „Борсови играчи“, както и в много реклами и продукции извън граница.

Дългогодишният радиоводещ, артист и глас зад кадър на някои от най-рейтинговите телевизионни риалити формати – „ВИП брадър“, „Биг брадър“, „Денсинг старс“, „Стани богат“, е категоричен – настъпило е ускорено темпо на обедняване на хората.

„Може и малко конспиративно да звучи, но е точно така. Бесен съм, че народът стои и нищо не прави. Трябва да излезем и да махнем досегашния модел на управление“, посочва още пред вестника Георгиев, който наскоро се възстанови след спешна животоспасяваща сърдечна операция.

Илия Георгиев споделя, че „последната надежда на българите е появата на Румен Радев“.

„Ако пак се получат схемаджийски истории – много лошо. Ще останем чисто физически на българина да предприеме действия“, казва актьорът.

„Виждам, че обикновеният българин има надежда към тази нова партия. Писна ни от сглобки и коалиции. Да сложим край веднъж завинаги на олигархичния и корупционен модел“, добавя Илия.

Георгиев е твърдо убеден, че познатите политически лица трябва да отстъпят място на новите.

„На 50 години станах и промяна не виждам. Да спрем с познатите лица, на които се нагледахме. Как не ги е срам? 20 евро за подпомагане заради увеличението на горивата е смешна работа. Дизелът стана 4 лв., хора“, ядосва се актьорът.

И допълва: „Ако публиката не ме хареса на сцената и ме замеря с яйца и домати, няма да се появя повече, а на политиците не им пука“.