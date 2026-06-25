Годеж с мащабите на ромска сватба вдига синът на Роксана

Лъскав годеж с мащабите на ромска сватба вдига големият син на фолкпевицата Роксана - Даниел. Пищното тържество ще се проведе на 10 юли това лято с над 200 гости в луксозен плевенски ресторант.

Първи подробности за щастливото събитие чалга звездата разкри единствено пред „България Днес“.

„Подготвили сме голямо пиршество. Ние, циганите, годежите си ги правим като сватби. Разбира се, ще пея на влюбените, но съм поканила и мои колеги. Въпросът е, че организираме купона малко от днес за утре. Не знаем кой къде ще бъде. Изпълнителите работят, знаете, половината са по морето. Който успее, е добре дошъл“, коментира талантливата певица.

Наследникът на Рокси взема за съпруга голямата си любов Цвети, с която ще се венчаят догодина. Въпреки че не признава как са се запознали, майка му е категорична: „с такава снаха ударих джакпота!“

„Мисля, че сме късметлии, защото е страхотно момиче - много талантлива, чаровна и красива. Господ не ме дари с женска рожба, но ми даде снаха, която ще ми е дъщеря“, откровена е за новата членка на семейството ромската перла.

Едва на 15 години Антоанета Линкова, както е истинското име на певицата, зачева Дани. Около бременността успява да се омъжи и разведе с бащата на момчето. Освен него хубавицата има и още един наследник - Александър, който навършва 9 през август.

„Разликата ни с големия ми син е малка, даже повече приличаме на брат и сестра. Странно е, но и вълнуващо, не знаех какво е това чувство да видиш детето ти да се жени. Емоционална съм, като го гледам, ми се плаче“, говори развълнувано звездата от „Гласът на България“.

Подобно на своята майка 25-годишният Даниел също се занимава с музика. В ролята си на композитор пише и доста от хитовите парчета на майка си. От известно време има и музикално студио. За предстоящите радостни събития Рокси му желае: „Любов, която да става по-силна с всяка изминала година, уважение, доверие и безброй щастливи моменти. Бъди опора, бъди добър човек и пази любовта така, както тя ще пази теб. Горда съм с мъжа, в когото се превърна“, са силните слова на фолкаджийката към порасналото й дете.