Елвиса хвърли БОМБА: Да, с Йоана се разделихме! (Писали му, че тя за нищо не става) https://hotarena.net/laifstail/elvisa-hvarli-bomba-da-s-yoana-se-razdelihme-pisali-mu-che-tya-za-nishto-ne-stava HotArena.net

Любовната приказка на Мартин Николов – Елвиса и Йоана Илиева официално приключи. След седмици на упорити слухове двамата най-после сложиха точка на догадките, а признанието дойде лично от звездата на "Ергенът", писа Intrigi.bg.

В емоционално послание, публикувано в Инстаграм, бизнесменът разкри, че с Йоана вече не са двойка. Към общата им снимка той написа, че решението да съобщят новината е общо, за да не оставят място за интриги и спекулации.

"Искаме да избегнем всякакви интриги и злонамерени коментари по наш адрес... С Йоана се разделихме. Запазваме приятелски отношения", написа Елвиса.

Така окончателно приключва една връзка, която месеци наред беше под светлината на прожекторите. Йоана стана популярна именно покрай участието си в четвъртия сезон на "Ергенът", където влезе с необичайната цел да си върне Мартин. Опитът й обаче приключи още след първата Церемония на розата, когато напусна имението.

Изненадата дойде след края на предаването, когато двамата отново намериха път един към друг и решиха да дадат още един шанс на любовта си. Мнозина тогава повярваха, че този път връзката им ще издържи.

Година по-късно обаче историята им стигна до нов финал. За разлика от предишните слухове, този път няма място за догадки – раздялата вече е официално потвърдена от самите тях.

Двамата твърдят, че ще запазят добрите отношения помежду си, но засега не разкриват какво е довело до края на връзката им.

По-рано днес Мартин отново отвори темата с кратко стори, като призова да не го разпитват какво се е случило и да не му пишат коментари от типа: „Евала, че се разделихте – тя тая за нищо не става“ или „Ти си егати глупака – изпусна най-хубавото момиче“. „Преценихме да се разделим, надявам се да си останем приятели. Повече информация не е нужна на никого“, заключи Мартин.

Йоана все още не е коментирала темата.