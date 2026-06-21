Хейтърите избухнаха: Може ли 70-годишната Кичка да се показва разголена?!

Кичка Бодурова лъсна в ултракъса рокля, изпод която почти се виждаше бельото й. 70-годишната певица се изтипоса в национален ефир в тоалет, който едва удържаше напращелите й гърди, с полупрозрачно черно боди и мрежести чорапогащи, под които прозираха заоблените й изкусителни бедра.



Кичка не остави почти нищо за мъжките фантазии, а предизвикателната й визия се допълваше от агресивен грим и изрязани лачени обувки с висок ток. В интерес на истината изпълнителката, която на 29 ноември ще чукне 71 лазарника, изглежда зашеметяващо за годините си. Сексуалният й магнетизъм допадна на мнозина и тя бе засипана с вълна от искрени комплименти. Обаче се намериха и хейтъри, които я разкритикуваха, че на нейната възраст хич не й отива да се показва разголена като абитуриентка.



Докачливата Кичка се засегна от негативните коментари и мълниеносно ги изтри от социалните си мрежи. Тя се прибра от Лас Вегас, където живее през повечето време, за да промотира двата си концерта у нас през лятото. На 27 юли изпълнителката на „Обичам те, майко Българийо” ще пее в Летния театър в Бургас, а на 26 август – в Летния театър във Варна. Вероятно през есента ще има и спектакъл в София.



„Получих малко критики - повечето от фалшиви профили - за роклята, която се осмелих да облека вчера в БНТ. Вече ми се даде информация кой стои зад единия профил и за съжаление, това е колега. Имам тази рокля от години. Случайно ми попадна, облякох я - не беше зле. И си казах - я бъди с това, което казва сърцето ти щом се харесваш, като за последно, догодина със сигурност ще е късно! И исках да покажа на вече порасналите като мен и тръгналите да порастват момичета, че трябва да се държим. И да бъдем смели и горди, че стигнахме дотук! Моята майка не успя! Аз се гордея че съм на 70!”, сподели Кичка и така окуражи всички дами да изглеждат женствени и да се чувстват красиви, независимо колко лета имат зад гърба си.



Малко преди да изпее на живо песента си „Времето лекува” седящата с крак на коляно Кичка разтвори бедра досущ като Шарън Стоян в „Първичен инстинкт” и допълнително подсили сексуалното напрежение в студиото на БНТ, от което дори водещият Жоро Любенов леко се смути. Кичка е известна с това, че не обича да си мълчи, когато я засегнат. Преди няколко години се скара, а после се сдобри с Панайот Панайотов, който обяви, че към концерта й има „мижав интерес”, а миналата година се обиди на НДК, защото Човека глас Краси Аврамов, който й „открадна” Зала 1, където тя планираше да пее за 70-годишния си юбилей. След последното си показване пред аудитория, тя директно заяви, че смята да се подложи на поредната си естетична интервенция, изнервена от критиките по свой адрес.



„А доколкото за лицето ми - нямам филъри абсолютно никакви, не знам защо моя приятел Стенли, режисьор на предаването, ме показа така - не е честно. Моето лице е слабо! Винаги камерата ме е показвала по-едра. Решила съм догодина да се пооправя. Но пак ще се намерят такива, които ще кажат - тази пък се е опънала и е забравила на колко е! Угодия няма! Бъдете здрави, хейтъри, мижитурки и всички , които забравяте да гледате себе си, преди да обсъждате другите!”, каза по този повод Кичка.



Обичаната певица дори скастри на два пъти Жоро Любенов, който се обърна към нея в учтива форма и я нарече „г-жо Бодурова”. „Айде да си говорим на ти, че така се чувствам по-голяма”, сряза го набързо тя.



Преди малко повече от месец, в средата на април, Бодурова спомена, че ще се подложи на пълна упойка, но не пожела да сподели какъв е здравословният й проблем. Изрично подчерта обаче, че процедурата не е разкрасителна. „Винаги съм казвала, че човек е като колата - ако си я гледал добре, ще издържи по-дълго. Затова проверки, поддръжки, поправки, смяна на части - и всичко трябва да е навреме“, пошегува се тя в типичния си стил.



До концертите си в разгара на лятото Кичка ще остане в България, защото полетът до Лас Вегас е изморителен, а и за да нагледа имотите си у нас. Тя има жилище в София, а миналата година си купи апартамент в родния Бургас и ваканционен имот близо до Слънчев бряг, който отдава под наем.