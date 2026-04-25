Христо Пъдев дере гърло за ЦСКА, екранният Гунди - за "Левски"

Цяла плеяда популярни личности са се надъхали да гледат на живо днешното голямо футболно дерби между ЦСКА и "Левски". По трибуните на Националния стадион "Васил Левски" ще бъдат актьори, музиканти, певци, телевизионни водещи и риалити герои. Те ще дерат пълни гърла за любимците си в "червено" или "синьо".

Двама от най-нашумелите съвременни актьори Христо Пъдев и Павел Иванов може да са партньори на сцената, но ще присъстват в различни сектори. Участващият със свой отбор в телевизионния куиз "Кой да знае?" зевзек е страстен фен на ЦСКА. Той подкрепяше футболистите на Христо Янев и на последното дерби по-рано този месец, завършило 1:1. Тогава Пъдев бе забелязан в агитката на "армейците", облечен с червени дрехи и военна шапка, и обиколен от колоритни фенове. 41-годишният актьор донесе частичен успех на своя тим, който се измъкна от загубата с гол на Леандро Годой-Кошмара дълбоко в добавеното от съдията време. Пъдев никога не е криел пристрастията си към "червените", въпреки че навремето бе оприличаван като двойник на легендата на "Лудогорец" Козмин Моци.

"Меко казано, съм изненадан от това. Гледам футбол и съм фен на "Ливърпул" и ЦСКА. Моци никак не го харесвам, даже "никак" е малка дума. Хич не ми се иска да ме свързват с него", споделя пред "България Днес" Пъдев. Самият той като малък мечтае да стане футболист и дори тренира за това. "Бързо разбрах, че няма да стана вторият Стоичков", смее се актьорът. В свободното си време обича да играе и тенис. Роден е в София, но израснал в Павел баня. По време на един от епизодите на "Кой да знае?" актьорът успя да подразни в приятелски тон заклетия левскар Сашо Кадиев, като му подари запалка с логото на ЦСКА.

От "Левски" е и колегата му Павел Иванов, с когото си партнират на сцената в постановките "Петък вечер" и "Неделя сутрин". Актьорът, който се превъплъти по изумителен начин в образа на легендата Георги Аспарухов-Гунди в игралния филм за него, също няма да изпусне дербито на стадиона. Той бе на трибуните и на предишния мач между големите футболни съперници.

"От малък често бягах от училище, но не заради футбол, а за да бъда на баскетболния терен - споделя актьорът Павел. - Това, което ни свързва с Гунди, е любовта към спорта. Винаги съм предпочитал да пренебрегна всичко останало, за да бъда на терена. Г-н Аспарухов е живял по същия начин - с всеотдайност и страст към това, което обича." През октомври 2024 година Иванов изпълни символично началния удар на мача "Ботев" (Пловдив) и "Левски" на стадион "Христо Ботев". Това обаче не донесе късмет на "сините" и те загубиха с 0:1.

Една от най-известните фенки на ЦСКА е естрадната легенда Йорданка Христова, която изпълнява и химна на отбора "Сърца червени". Данчето беше приятелка и с наскоро починалия Димитър Пенев и не пропуска мач на отбора пред телевизора. Певицата е голяма фенка на треньора Христо Янев, който според нея е трябвало по-рано да бъде назначен.

"Янев е страхотен треньор, още малко съм ядосана на Гришата (бившия шеф Гриша Ганчев), че не го взе по-рано, вместо да се изреждат чужденци.", казва Христова пред "България Днес". На стадиона днес се очаква и Ники Кънчев, който не пропуска дербитата. Сред музикантите Здравко от "Ритон" и Кольо Гилъна също ще викат за "червените".

Когато има мач на любимия им отбор "Левски", рапърът Павел Николов, който влезе в ролята на водещ на риалити формата "Игри на волята", и екзотичната му половинка Кристина Нгуен от "Мастършеф" слагат сините фланелки и неизменно отиват на стадиона, за да подкрепят любимците си.

Апетитни дами също ще бъдат на трибуните днес. Очаква се в сектора с левскарите нежна подкрепа да има от ергенката Михаела Василева.

Заклета фенка на ЦСКА е Мис България Вероника Стефанова, която често подкрепяше любимия отбор от трибуните.

Днес тя е майка на три малки момиченца, които вече знаят за кой отбор да викат. Вероника обещава да ги заведе на новия стадион на ЦСКА. "Нямам търпение, защото ЦСКА от много години заслужава да има най-хубавия стадион - казва Вероника.- За мен ЦСКА винаги е шампион и независимо на кое място е, това е клуб с много голяма история, който винаги ще подкрепям. Малко да се успокоят нещата с майчинството, ще отида на мач да пея с всички фенове и да стискам палци за любимия ми отбор. Понякога фенове ме разпознават и искат да се снимат с мен. И когато питат децата от кой отбор са, те винаги казват "Само ЦСКА".

Сред красавиците в "червения" лагер е и Натали Трифонова, която често подкрепя отбора на стадиона.