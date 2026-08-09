Милионер? Бившият годеник на Венета от „Ергенът“ е наркозависим и със запори

Бившият годеник на Венета Костова от „Ергенът” Юджел Изет наговори куп лъжи в подкаста на Дениз Хайрула, където гостува наскоро. Турчинът сам се похвали, че бил най-добият ИТ-специалист в целия свят, има клиенти на 3 континента и много пари, но 70% от тях дарява за благотворителност. Само от тези няколко факта веднага проличаха опашатите му лъжи.



Според неговите думи с Венета са се запознали покай общ познат, който му дал профила й в социалните мрежи и започнали да си пишат. След едноседмично чатене Южел уредил визата на блондинката – по думите на Изет. Не знаем каква виза е уредил, тъй като за туристическо пътуване във Великобритания за българи няма нужда от виза.



„Като негова бивша годеница споделям мнението си и искрено съжалявам, че някой му е повярвал на цялата тази лъжа. От всичко, което казва, 5% е истина. Той е един измамник, дължи пари в Лондон, дължи пари и на мен. Няма никакви пари, фирми, няма имот и няма такъв живот. Дължи пари за квартирата си в Лондон, дължи пари на приятели и загуби работата си в Лондон като охрана. Това е пълна пародия!” - пише Росица Дженкова, която открито застава с името си и потвърждава, че бившият й любим е просто един измамник.



Турчинът има доста бивши годеници - явно предлага брак на всяка наивна девойка с лъжата, че е милионер, а после дамите разбират, че си имат работа с безпаричен тарикат, и бягат от него. След появата му в подкаста социалните мрежи също се изпълниха с коментари от зрители, които изразиха недоверие към част от твърденията му. Някои от тях поставят под въпрос разказите за бизнеси, фирми и висок стандарт на живот, като посочват, че има несъответствия между заявеното и това, което според тях се вижда публично.



„Не знам заможен човек да ходи да се хвали пред цяла България колко фирми и бизнеси имал“, гласи един от коментарите. Други зрители също споделят, че им е трудно да приемат някои от твърденията му. Проверка на „Уикенд” показа, че Изет няма никакви фирми в Лондон, а в България има само участие с капитал от 1000 лева в скромно дружество с мизерни обороти.



Припомняме, че преди по-малко от месец ергенката Венета Костова се оплака от годеника си и провалената си сватба. Блондинката разпространи видео на живо в социалните мрежи, където разказа какво е преживяла през последните няколко месеца. През изминалата година Венета срещна турчина Юджел Изет и бързо му пристана. Оказва се обаче, че се впуска в кошмарни отношения.



„Злоупотребявах с алкохол, на никого не му е приятно с него да се случи такова нещо и още по-малко приятно му е да си го признае, но аз не крия, че си подпийвах. Въпросът е, че с течение на годините ми се случиха много различни неща. Срещнах различни хора и в последните 10 месеца се появи един човек в живота ми, който се казва Юджел. Той ми вдъхна огромна надежда, че никога повече няма да съм изоставена, че няма да съм самичка, че никога повече няма да имам паник атаки, че ще сме едно цяло. Никога по никакъв начин не съм желала и искала от него каквото и да било в материален смисъл. За мен е било важно да съм една домакиня, да си стоя у дома. Да си чистя къщата, да го посрещам с усмивка, да го подкрепям, да го разбирам. Винаги съм искала най-много той да е добре. Имахме страхотна връзка“, твърди бившата любителка на чашката, за която най-важното в момента било „спокойствието и домашният уют“.

В един момент назначили дата за гражданския брак. „Бях най-щастливата жена на света, предполагам и той, не знам. Много харесах от пръв поглед булчинската рокля, но когато отидохме до магазина, той ми каза: „В момента са ми запорирани сметките, до пет дни ще ми ги оправят. Не мога да платя роклята. Имаш ли друг вариант?“. Отговорих му, че мога да взема пари назаем от най-добрия ми приятел Иво. „Добре, вземи“, каза ми Юджел и обеща, че ще му ги върнем след 2-3 дни. Парите обаче не се върнаха до месец, стигна се до разправии между двамата, но хората са си прави да си искат парите. И какво да им кажа? Останах без думи. Приех го, разбирам го, но защо да лъже всеки ден, че ще му вдигнат запора над сметките? Накара ме да полудея. Когато първия път щеше да си реже вените, звънях на 112. Вторият път ми вика защо съм счупила чашите в главата му. Но неговата версия е коренно различна от моята“, споделя Ергенката.



„Юджел не се прибира по един или два дни, употребява наркотици и става агресивен“, оплаква се Венета. „Не знам какво да направя с тези наркотици! Юджел обаче не иска помощ, не иска да ходи в комуна. Стигна се дотам да ме удря. За мен той е невменяем. Една сутрин, след като го нямаше два дни, се върна вкъщи с някакъв човек, целият подут, сякаш от хероин, и двамата започнаха да ме опипват в леглото“, описва ужасното преживяване Ергенката, която се спаси от насилника.



Венета не е първото известно гадже на Юджел. Преди години той имаше връзка с Мис България 2014 Симона Евгениева, която преби от ревност. Унизителната сцена се случила в Истанбул, където победителката от Монтана отлитала всеки уикенд. След като я набил, той я изгонил позорно от къщата си в Истанбул и така приключила приказката им. С Венета историята се повтори и се надяваме да няма и трета мома, която да пострада от лъжеца.



