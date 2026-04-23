Калушев възкръсна, името му е в списъците за гласуване

Главното действащо лице в сагата "Петрохан" се води живо в секция 16 в Монтана

Ивайло Калушев възкръсна покрай изборите! Името му се появи в избирателните списъци с гласоподаватели, които можеха да упражнят правото си на вот за народни представители в неделя в секция номер 16 в Монтана, показа проверка на "България Днес".

Изборите се проведоха повече от два месеца след трагедията "Петрохан". На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени застреляни Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев. Няколко дни по-късно - на 8 февруари, под връх Околчица бяха открити застреляни и останалите от групата Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Според официалната версия на разследващите тримата от хижата са се самоубили, а в кемпера под върха Калушев е убил младите си спътници и си е теглил куршума.

Близките на жертвите продължават да не вярват на тази версия и са категорични, че те са били убити.

Последният брифинг на криминалистите беше в началото на март. Тогава стана ясно, че са възложени редица експертизи. Най-важната е комплексна психологична, теологична и сексологична. Тя трябва да даде представа за мотивите на рейнджърите будисти да сложат край на живота си. Съмненията са свързани с твърдения за педофилия и нестандартни будистки практики.

Разследващите разчитат и на международна помощ за спасяване на файлове от камерите в хижата, насочени към главния вход, които може да са заснели стрелбата. Устройствата са увредени от запаления пожар във фаталната вечер на 1 февруари.

Няма нова информация, която може да бъде съобщена по случая "Петрохан-Околчица", отговориха на запитване от Окръжната прокуратура - София.

На фона на цялата обществена реакция по случая, определен от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов като "Туин Пийкс", се оказва, че най-обсъжданата жертва - лама Иво, се води жив. Или поне с право да пусне бюлетина.

"България Днес" откри името на Калушев сред имащите право на глас в секция 16 в Монтана. Гласоподавателите са могли да упражнят своя вот в Трето ОУ "Д-р П. Берон" на ул. "Княз Ал. Батенберг" 51.

Преди време стана ясно, че Калушев и Ивей са били регистрирани по адрес в Монтана. Това обяснява и присъствието на имената на двамата в избирателните списъци за вота за парламент през октомври 2024 г.

За разлика от тогава, сега името на Ивей го няма в списъците и вероятно е било заличено поради смъртта му.

Ивайло Иванов-Ивей вече е премахнат

Не е ясно защо това не е направено и за Калушев. Съгласно Изборния кодекс имената на починалите лица се заличават от органите по ГД "ГРАО" въз основа на актовете за смърт. Според закона всеки може да поиска отстраняване на грешки в списъка, включително заличаване на починало лице, но не по-късно от 7 дни преди изборния ден. За изборите за 52-ро Народно събрание този срок беше 11 април.

"Това лице е починало във Враца. За да бъде заличено от избирателните списъци, трябва да има съставен акт за смърт. Може да проверите дали той е доставен в Община Враца. Актът за смърт се съставя по местосъбитие и се обработва. Ако не е обработена тази информация, той затова стои в списъците, обясни Христина Давидова - главен експерт "ЕСГРАОН" в Община Монтана.

По принцип общините актуализират списъците към определена дата преди вота. Така починали месец-два преди изборите може да останат в списъците.

Иначе имената на починалите се включват в специалния "Списък на заличените лица", който се изнася публично заедно с основните избирателни списъци, за да се предотврати гласуване от тяхно име. Парадоксалното е, че ако някой установи свой починал роднина в списъка в самия изборен ден, Секционната избирателна комисия (СИК) не може да го заличи на място.

Паметник, поход и анонимен канал

Паметник за шестте жертви от "Петрохан-Околчица" издигнаха техните близки край самата хижа. На него има перо и меч, както и цитат от Иво Калушев. Паметната плоча тежи 600 кг - по 100 кг за всеки от убитите, обяснява Ралица Асенова - майката на Ники Златков.

В деня за размисъл преди изборите беше проведен и поход-поклонение за шестимата като преход от село Гинци до паметника.

Преди това роднините пуснаха анонимен онлайн канал и призоваха хората да им споделят собствените си разследвания по случая.

Паметник за шестте жертви беше издигнат в прохода близо до хижа "Петрохан"