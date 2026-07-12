Лейди Мария и съпругът й Теодор се потопиха в холивудския блясък! Почиват в легендарния The Beverly Hills Hotel https://hotarena.net/laifstail/leydi-mariya-i-saprugat-y-teodor-se-potopiha-v-holivudskiya-blyasak-pochivat-v-legendarniya-the-beverly-hills-hotel HotArena.net

Попфолк звездата Мария и съпругът ѝ Теодор избраха една от най-емблематичните дестинации в Лос Анджелис за своята лятна почивка – легендарния The Beverly Hills Hotel, известен по целия свят като „Розовия дворец“ на Холивуд.

Хотелът, разположен на прочутия булевард „Сънсет“, повече от век е символ на лукса и дискретността. Именно тук през годините са отсядали някои от най-големите световни знаменитости, сред които Елизабет Тейлър, Мерилин Монро, Елвис Пресли, принцеса Даяна, Джон Ленън и Мадона. Мястото е предпочитано и от редица съвременни холивудски звезди, които търсят спокойствие далеч от любопитните погледи.

По всичко личи, че Мария и любимият ѝ се наслаждават на романтични мигове под калифорнийското слънце, заобиколени от палми, емблематичната розова архитектура и атмосферата, превърнала хотела в една от най-разпознаваемите забележителности на Бевърли Хилс.

The Beverly Hills Hotel неслучайно е смятан за една от най-престижните хотелски дестинации в света. От откриването си през 1912 година той се е превърнал в любимо място на холивудския елит, а прочутият му ресторант Polo Lounge и луксозните бунгала пазят безброй истории за филмови легенди, музикални икони и кралски особи.

Лятната ваканция на Мария със сигурност няма как да остане незабелязана – особено когато избраната дестинация е място, превърнало се в истинска легенда на Холивуд.