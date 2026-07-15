Лейди Мария превзе Холивуд: Вечеря хайвер от есетра на масата на Мадона и Кардашиян https://hotarena.net/laifstail/leydi-mariya-prevze-holivud-vecherya-hayver-ot-esetra-na-masata-na-madona-i-kardashiyan HotArena.net

Мария и съпругът ѝ Теодор Петков продължават да се наслаждават на романтичната си ваканция в САЩ, а една от спирките в пътуването им ги отвежда право в сърцето на звездния Холивуд.

Изпълнителката сподели кадри от прочутия ресторант Craig's в Западен Холивуд – едно от най-предпочитаните места за вечеря сред американските знаменитости. Заведението от години е известно като мястото, където папараците дебнат всяка вечер за появата на най-големите имена в шоубизнеса.

Сред редовните посетители на ресторанта са звезди като Ким Кардашиян, Мадона, Кайли Дженър, Джордж Клуни, както и Джъстин Бийбър и съпругата му Хейли Бийбър.

От публикуваните снимки се вижда, че Мария и Теодор са избрали да се потопят изцяло в атмосферата на блясъка и лукса. Певицата показа кадър от вечерята им, включваща един от най-известните деликатеси в света – хайвер от есетра, сервиран по всички правила на кулинарното изкуство.

Разбира се, звездната двойка не пропусна и задължителната снимка пред емблематичния надпис Hollywood, превърнал се в символ на мечтите, славата и киноиндустрията.

Феновете веднага забелязаха колко щастлива и спокойна изглежда изпълнителката. А кадрите от Холивуд за пореден път показаха, че Мария умее да съчетава семейния уют с блясъка на световния елит.