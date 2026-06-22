Личният коафьор на Ружа Игнатова разкри: Посещаваше салона ми преди милионите

„Аз направих прочутата прическа на Ружа Игнатова.“ Това разкри пред „България Днес“ Борислав Сапунджиев.

ВИП коафьорът, прочул се в края на 90-те като „травестита Урсула“, за сефте признава пред медия за познанството си с Криптокралицата. Той същевременно подчерта, че за разлика от „звездния пиар“ Атанас Лазаров, няма да се позовава на „чуто-речено“ за евентуалното местонахождение на най-издирваната жена на планетата, нито ще прави догадки как би могла да изглежда сега.

„Нали не вярвате, че ако знаех къде се намира Ружа, нямаше да използвам тази информация?“, добави Сапунджиев-Урсула.

Освен че е „автор“ на „запазената марка“ на създателката на OneCoin – черната, дълга до раменете и накъдрена майсторски на меки вълни коса, хай фризьорът довери и че тя е била негова клиентка години преди да се сдобие със статута на една от най-богатите дами у нас.

„Ружа посещаваше салона ми, преди да основе криптоимперията си. Тогава тя още живееше в Германия, но често пътуваше до България“, твърди Урсула.

Сапунджиев не пожела да внесе яснота по въпроса, който вълнува светските среди у нас от над 10 години – негова собственост ли е бил салонът за красота на столичната улица „Кърниградска“, или на самата Криптокралица, каквито публикации се появиха навремето.

В някои от тях се твърдеше, че Игнатова е уволнила личния си коафьор, но къде в крайна сметка е истината, остава загадка, защото Ружа със сигурност няма да се появи, за да хвърли яснота точно по този въпрос.

Не е тайна, че звездният коафьор е бил от обкръжението на Ледената кралица – исландската красавица Асдис Ран. Бившата футболна съпруга бе изключително близка с потъналата вдън земя създателка на най-мащабната измама с виртуална валута в новото време, пише "България Днес".

Тримата са били съорганизатори и участници в много модни събития години наред, чак до самото „изпаряване“ на Криптокралицата.

Неоспорим остава фактът, че Урсула и Желязната лейди, както титулуваха медиите навремето Игнатова, са имали някакви отношения, свързани със „салона за красота“.

От онова време датира и тяхна обща снимка, на която ВИП фризьорът се усмихва с видимо задоволство заедно с Криптокралицата, която изненадващо е вдигнала косата си на кок, а в ръцете си двамата държат сертификат.