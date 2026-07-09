Лятна сватба за Елена от "Ол инклузив"! Пази името на годеника в тайна

Лятна сватба догодина очаква звездата от Сатиричния театър „Алеко Константинов“ Елена Атанасова.

Гласовитата актриса, която познаваме от участието й в „Като две капки вода“ и сериалите „Клиника на третия етаж“, „Тя и той“ и „Ол инклузив“, е щастливо сгодена жена. Тайнственият й мъж е неин колега, но не актьор и Елена пази името му от суеверие.

Двамата се откриват по време на турне в Добрич. Половинката на актрисата избирал годежния пръстен доста дълго време и изненадал любимата си, като уж отишъл до магазина.

„Изненадах се, но в крайна сметка ние отдавна сме заедно и се радвам, че синият скъпоценен камък, вече годежен, е на ръката ми“, радва се красивата Елена. Хубавата новина вече се разпространи и в Сатиричния театър, където почти не останаха ерген и мома.

„Това е радост за всички, да се множат талантливите ми актьори“, радва се и шефът на Сатиричния театър Калин Сърменов.

Елена и тайнственият мъж до нея тази година не планират сватбата и най-вероятно тя ще се състои лятото догодина.

Актрисата разказала веднага новината на майка си, която се разплакала от радост, пише "България Днес".

Красавицата израства в артистично семейство. Баща й Светозар Атанасов беше режисьор в БНТ, а майка й е учителка по френски, пяла в хор „Бодра смяна“. Комедийната фурия в началото на септември ще навърши 49 години, но възрастта изобщо не й личи. От почти година тя ходи усилено на фитнес и се е стопила с поне 8 килограма.

Елена разчита на вдигането на тежести и хубаво оформеното й тяло личи в последните постановки, в които участва. „Не правя диети и не обичам да следвам стриктни планове на хранене. Щастлива съм със себе си“, казва талантливото момиче. Сред най-успешните й сценични превъплъщения е моноспектакълът „Дневникът на Бриджит Джоунс“, за който получава наградата „Аскеер“. Със своя талант, чувство за хумор и сценично присъствие тя остава една от обичаните български актриси.