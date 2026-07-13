Мария Бакалова спасява разбито семейство! Актрисата с пореден триумф

След като покори Холивуд с „Борат 2“, озвучи Космо в „Пазителите на галактиката Vol. 3“, превъплъти се в Ивана Тръмп в „Стажантът“ и влезе в образа на загадъчната Слава в българския филм „Триумф“, Мария Бакалова записва пореден успех, спасявайки разбито семейство.

На престижния Международен кинофестивал в Карлови Вари русокосата чаровница направи световната премиера на новия филм, в който играе главна роля – „Да се научиш да дишаш под вода“ („Learning to Breathe Under Water“).

Артистката играе Аня – българска детегледачка, която се превръща в светлината в живота на едно съсипано семейство.

Историята разказва за осемгодишния Лео, който не може да приеме смъртта на майка си, загинала след нападение на акула. Баща му Питър, талантлив художник, също живее заключен в мъката си. След трагедията опечаленият родител поставя огромна метална акула върху покрива на семейната къща. Странната скулптура се превръща в символ на болката по загубата на любимата, а за малкия Лео – в най-добър приятел. Детето прекарва часове под корема на акулата, разговаря с нея, доверява ѝ страховете си и намира утеха там, където вече не успява да я получи от възрастните, пише "България Днес".

В този необикновен свят влиза героинята на Мария Бакалова. Аня постепенно печели доверието на малчугана, връща усмивката на детето и му помага да се отвори към света. Малко по малко успява да достигне и до бащата, който от години не може да се освободи от скръбта по починалата си съпруга.

„Филмът е за едно малко момче, което се опитва да се справи със загубата на майка си. Красиво е да видиш света през неговите очи и как малко по малко започва да се отваря към хората около себе си благодарение на една почти магична детегледачка“, разказва нашето момиче пред чешкото издание „Вог“.

Във филма партньор на българската актриса е британската звезда Рори Киниър, а ролята на Лео изпълнява младото откритие Езра Карлайл.

Мария и малкият ѝ колега се запознават още през 2024 година, когато започват снимките на лентата. Две години по-късно, само преди дни, двамата заедно представят продукцията в Карлови Вари.

„От премиерата... обратно там, откъдето започна всичко. Благодарна съм, че това прекрасно пътешествие ни събра, Езра“, написа лъчезарната бургазлийка под общите им снимки.

Чувствата са напълно взаимни. Малкият актьор искрено се възхищава на българката и я нарича не само невероятен професионалист, но и страхотен приятел – дори споделя, че мечтае някой ден да посети България заедно с нея.

Особено впечатлена от Бакалова остава и режисьорката Ребека Форчън.

„От Мария не исках нищо друго, освен да влезе в тази къща и да се усмихне. Обожавам енергията ѝ. Именно заради нея я поканих“, разкрива британката.

Филмът вече получава отлични отзиви от критиците, които определят изпълнението на нашенката като едно от най-въздействащите в продукцията. Според тях красавицата, която преди месец навърши 30, внася човечност, топлина и естественост в история, която иначе лесно би могла да потъне в мрак и тъга.

Покрай премиерата на продукцията Мария за първи път посети живописния град Карлови Вари и остана впечатлена от атмосферата:

„Това е първото ми посещение тук. Мястото е прекрасно, а фестивалът е истински празник на киното. Не мисля, че някога съм виждала нещо подобно“, споделя актрисата пред местна репортерка след премиерата на „Да се научиш да дишаш под вода“.

Екранната Аня разкрива и какво никога не ѝ липсва по време на голям кинофестивал.

„Мечтая да остана без телефона си, защото винаги го държа на самолетен режим. Единствено ще ми трябват пуканки“, смее се блондинката.

През 2021 г. бургазлийката влезе в историята като първата наша актриса с номинация за „Оскар“ за поддържаща женска роля благодарение на превъплъщението си в Тутар в „Борат 2“. Днес Бакалова продължава да гради впечатляваща международна кариера, а новият филм е поредната крачка напред.