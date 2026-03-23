Минчо Празников остана верен на една жена цял живот! Почива след тежко заболяване

Напусна ни легендата на метеорологията Минчо Празников. Той си отиде на 88-годишна възраст. В последните години синоптикът, благодарение на чиито прогнози и най-мрачното време изглеждаше безоблачно, не излизаше абсолютно никъде - силите вече не му стигали даже за разходки из квартала.

„Зле съм, не мога да говоря... Не е само простуда... по-тежко е“, каза с усилие в един от последните телефонни разговори с журналист на в. „Минаха години" Минчо Празников.

Роден е на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Завършва местната гимназия, а после - физика във Физикоматематическия факултет. 22 години Минчо работи като синоптик във Военновъздушните сили, след това - в Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. През 1998 г. става част от екипа на БНТ, където десетилетия наред представя прогнозата за времето. В телевизията пътят му е слънчев, защото публиката бързо го обиква. Прочут беше с чувството за хумор.

„Лошо време няма. Има лоши жени" – шегуваше се приживе синоптикът. „Нямам богат опит с нежната половина от обществото, защото съм се оженил за първата си любов и съм й останал верен досега", казваше Празников и се чудеше какво би правил без съпругата си Цанка. Запознали се на студентски купон - той учел във Физико-математическия факултет, тя - медицина, а след година били семейство. Цанка е професор патологоанатом. Двамата имат дъщеря Даниела, която е учителка по български език, и внучка Симона.

Минчо Празников ce гордееше с нестандартната си фамилия. Кръстен е на дядо си Минчо опълченец, раняван на два пъти на Шипка. А фамилното име Празников идвало от негов прадядо, който като ученик оправдавал честите си отсъствия от училище с многото църковни празници.

Фамилия Празников остава символ на българската телевизионна прогноза за времето и на една по-човешка, близка до хората телевизия.