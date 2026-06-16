Националът Илиан Илиев с втора сватба за година (Снимки)

Националът Илиан Илиев-младши вдигна приказна морска сватба. Тя е втора за него и половинката му Катерина Маринова.

Преди година двамата си казаха "да" в присъствието само на най-близките си във Варна. Кумува им бившият капитан на "Черно море" Васил Панайотов заедно със своята половинка.

Година по-късно двамата направиха нова церемония. Тя отново бе на брега на морето. Сега обаче имаше и шумен купон с приятели и роднини в известен комплекс. Сред гостите бяха и всички българи от доскорошния отбор на Илиан - ЦСКА, начело с вратаря Димитър Евтимов. Присъства и националният страж Димитър Митов.

Младоженците по време на купона Снимка: Инстаграм

Илиев-младши и половинката му изненадаха гостите си. Те имаха специална хореография за своя първи сватбен танц. Двамата показа завидни танцови умения на дансинга и си спечелиха аплодисментите на всички.

Избраницата на халфа е бившата национална състезателка на България по художествена гимнастика Катерина Маринова. Тя е участничка на Младежките олимпийски игри в Нанджинг (Китай) през 2014 г. Носител е на множество купи и медали като гимнастичка на родния си клуб СКХГ "Чар ДКС" (Варна) и като национален състезател. Сватбата й в неделя бе уважена от бившата й треньорка Филипа Филипова.

Илиан с бивши съотборници и приятели Снимка: Инстаграм

Илиев, който е син на бившия национален селекционер Илиан Илиев, и красивата му половинка са заедно от няколко години. Връзката им започна още преди трансфера на футболиста в "Аполон" (Лимасол). По време на престоя му в Кипър Катерина бе там с него. След това двамата се върнаха във Варна, където халфът игра преди трансфера му в ЦСКА. След преминаването му при "червените" двамата живееха в София. Сгодиха се навръх Коледа 2024 година. Шест месеца по-късно официално станаха семейство. Сега направиха и запомнящ се купон с близки и приятели.