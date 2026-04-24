Нарязаната Дебора хвърчи със 130 км/ч

Нарязаната Дебора Трайкова хвърчи със 130 км/ч по селски път, където ограничението е 90 км/ч, видя „България Днес“.

Заралийката, която наскоро се похвали, че си е купила Audi със собствени средства – без помощ от родителите си, сама публикува видео как погазва закона.

Дебора се движи с 40 км/ч над разрешената скорост с мощното си возило, а в един момент дори се разминава с кола в насрещното платно. Една грешна маневра и всичко може да приключи фатално, тъй като при такава висока скорост контролът над автомобила е силно затруднен.

Момичето, което бе брутално нарязано и обезобразено, а за неин нападател е сочен Георги Георгиев, може да бъде глобено с до 1200 евро.

Предстои органите на реда да се самосезират и Дебора да понесе последствията от действията си. Откакто случаят с нея стана публичен, заралията се превърна в модел за подражание за много млади момичета, които я смятат за силна личност, преживяла тежко изпитание и продължаваща напред с усмивка. Именно затова примерът, който дава на последователите си, може да бъде опасен.

Преди повече от две години прокуратурата повдигна обвинения срещу сочения за неин нападател Георги Георгиев за три престъпления. Най-тежкото от тях е за обезобразяване. Според събраните доказателства той е използвал черен макетен нож и е нанесъл на Дебора 18 порезни рани.