Най-силната майка на Балканите тласка европейската медалистка Бояна към щангите

Бронзовата ни медалистка Костадинова има майка културистка и баща татуист, фенка е на Насар

Само на 18-годишна възраст Бояна Костадинова ни зарадва с медал от европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (Грузия)! Среброто в движение изхвърляне и бронзовото отличие в двубоя в категория до 48 килограма изглежда никак не е случаен за младата спортистка. Нейната майка е една от най-силните жени на планетата.

"Толкова съм горда с моята дъщеря. Само на 18 години тя успя да спечели сребърен и бронзов медал на европейското първенство за жени", щастлива е популярната културистка Вера Маринова-Калимана. От години здравенячката се занимава със силови спортове и дори се определя като най-силната майка на Балканите. Раждала е три пъти. Вера е републикански шампион по силов трибой за 2017, 2018, 2019 г., републикански шампион по вдигане от лег, шампион по мъртва тяга, световен шампион за 2019 г. по силов трибой на федерация GPC в категория до 60 кг.

Всичко започнало преди време, когато мускулестата дама решила, че може да превърне фитнес хобито си в нещо повече от обикновени тренировки. Впоследствие тя предава любовта към тежестите и на своята малка дъщеря Бояна. Днес Костадинова е считана за един от секссимволите в женските щанги, а вече може да се похвали и със своя първи медал от европейско. Едва ли е изненада, че един от идолите й е олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар, с когото се познават добре.

"Тя дойде с мен в залата. Стана й интересно. Оставих я сама да реши с какво да се занимава. Бързо й се развиха нещата, защото й се получаваше. Взеха я в националния отбор още на 13 години, когато напусна дома ни и заживя сама и по лагери", разказва Калимана. Щерката потвърждава думите й.

"Майка ми ме запали по щангите", признава Бояна. Преди това тя е тренирала бокс в отбора на "Локомотив". "Ходих с нежелание на бокса. Нямам време за излизания с приятели. Училище и тренировка, след това се къпя и спя. На мен ми харесва. Има някои момчета, от които вдигам повече килограми", добавя Костадинова, която учи в спортно училище. Нейният баща е татуист, но нъпреки това Бояна за момента не е залитнала по татуировките и кожата й е "чиста". Точно обратното може да се каже за майка й Вера. Почти цялото й тяло е покрито с мастило.

"Направих си първата татуировка от вътрешната страна на устната още преди да навърша 18. Криех от родителите си", издава културистката. Другата голяма слабост на семейството са двете им големи кучета от породите питбул и кане корсо.

Бронзовият медал на Костадинова е първи за България на шампионат на Стария континент при жените от пет години насам. Последно през 2021 година Надежда Нгуен и Ивана Петрова взеха златото и среброто в категория до 45 килограма на шампионата в Москва.

Вчера златен медал завоюва и българският щангист Ангел Русев.