Нети цял живот подозирала, че е осиновена! (Младее с йога за лице)

Aнтоанета Добрева, която всички знаят и като Нети, е на 50 години, а изглежда на не повече от 30. Актрисата има стегната и сияйна кожа и стройна, изваяна фигура, за която биха й завидели даже млади момичета. Това прави силно впечатление и в сериала „Вяра, надежда, любов" на Би Ти Ви, в който блондинката играе д-р Красимира Жекова.

Впечатляващата си визия половинката на музиканта и композитор Добрин Векилов, с когото имат дъщеря, не дължи на скъпи естетични операции или луксозна козметика. Нети е привърженик на естествения подход към здравето и красотата. Тя е постигнала смайващи резултати с йога за лице, често спортуване и следване на хранителен режим. До голяма степен обаче актрисата дължи младежкия си вид и на ген.

Сутрин Нети не си мие лицето с козметични продукти, а го обтрива с лед. Пие вода, както и две глътки алое вера, пише "Минаха години".

„Храната трябва да е съзнателен избор, а не компромис“, мъдрува Нети, която от доста време следва стриктен хранителен режим, известен у нас, а и в чужбина, като Зоната. На него вярва, че дължи енергичността си, здравето на тялото си и липсата на храносмилателни проблеми. Актрисата е и винаги във ведро, положително настроение, за което роля играе и начинът й на хранене. А той, смята Нети, е подходящ за оптимална работа на тялото й и предотвратяване на дефицити, както и влияе благоприятно на хормоналния й баланс.

Не само Нети, но и мъжът й Дони, и дъщеря им Лилия също следват правилата на Зоната. Според актрисата, а явно и според Зоната, всяко хранене трябва да включва трите важни за органите съставки - протеини, мазнини и въглехидрати, но в определени пропорции.

В началото Нети се затруднявала да мери всеки продукт, който прибавя към менюто си, но с времето свикнала и днес може и да не ползва кантар, приготвя ястията за семейството на око. В социалната мрежа тя е показвала, например, закуската за дъщеря си - бъркани яйца, поръсени с мак, филийка от пълнозърнест хляб, задължително с 40% въглехидрати, с прошуто и чери домати и плодове.

Хранителният режим, който следва, се отразява и на кожата на Нети. Тя обаче открай време е разкрила най-важното оръжие за борба с бръчките и поддържането на млада, стегната и сияйна кожа. Това е йогата за лице. Актрисата прави всеки ден упражнения за лице, но и редовно посещава салона на създателка на метод за естествено подмладяване чрез йога за лице, на техники за самокорекция и цялостна грижа за лицето и тялото.

Нети неведнъж се е включвала в социалните мрежи с клипчета от салона на любимия си специалист, вдъхновена и щастлива, за да покаже впечатляващите резултати от поредната процедура. „Това не е обикновен масаж, а фина и дълбока работа с тъканите, която освобождава напреженията и връща естествения баланс на лицето“, сподели Нети наскоро, когато пак се показа на живо от салона, докато дамата правеше масаж на главата и лицето. Актрисата даже е показвала на почитателите си някои техники, за да ги запали също да поддържат красотата си по този естествен и хармоничен начин.

„Красивата жена е глупава" - такава теория имала майка й, която я е отгледала, доцентът по физика Светла Добрева. Тя възпитавала Нети да не набляга на физическата си красота, за да не я помислят за глупава. Затова, докато е студентка в НАТФИЗ, където учи в класа на проф. Стефан Данаилов, доц. Илия Добрев и Ивайло Христов, актрисата си избирала все роли на жени, които не изпъквали с физическа красота. Важното било да са й интересни, да са й предизвикателство и по никакъв начин Да не е привлекателна и чаровна на сцената.

С времето Нети променила мнението си. Решила, че не е честно спрямо природата, която й е дала тази физика. Трябва да я приеме и поддържа, а не да я потиска. „Да, мисля, изглеждам добре за тези 50 години... Според мен е много важен балансът във всяко едно нещо", казвала е Нети. И дава пример когато правиш упражнения за тялото или за лицето, е важно след това и да релаксираш.

Актрисата обаче дължи до голяма степен перфектната си визия и на гена си. Тя разбира през 2019 г., в края на март, че родителите й - доцентът по физика Светла Добрева и докторът по вътрешни болести Георги Добрев, са я осиновили. Биологичните й родители са актьорът Петьо Кръстев и Джилда Първанова. Нети открива истината случайно, когато, след загубата на майка си доц. Добрева, се натъкнала на документи, посяващи съмнението. Малко по-късно вече била сигурна, че е осиновена, но и осъзнала, че цял живот го е подозирала. Тя не приличала визуално на родителите, които са я отгледали. С тях имали различни интереси, дори хобита.

Любопитна подробност е, че Нети познавала от години актьора Петьо Кръстев, преди да разбере за връзката им. Той има и втора дъщеря от друга връзка - водещата от Би Ти Ви Алекс Кръстева. По линия на майка си Нети има и втора сестра, коментираше се, когато историята беше разгласена.

Актрисата открива майка си Джилда чрез общ познат.

Той споменал рождената й дата и Джилда веднага била убедена, че това е нейната дъщеря. Биологичната майка на актрисата, която живее от години в Германия, изоставила Нети седмица след раждането й, смятайки, че няма да успее да я отгледа сама. Джилда се разделила с баща й Петьо, още преди да разбере, че е бременна. Всички убеждавали младата жена да остави детето си. В крайна сметка тя се решава. По-късно последвало разкаяние. Близо 45 години Джилда търсила изоставената си дъщеря. Първият разговор между двете бил по телефона.

Какво е преживяла и колко се е обвинявала, само тя си знае, казвала е Нети. "Хората да са по-благосклонни към нея. Аз съм. Аз всичко съм й простила. И съм й благодарила, че ме е оставила, наистина, за да имам тези мои родители и това мое детство и да стана това, което съм", споделяла е актрисата. Тя имала прекрасно детство, а родителите, които я отгледали, се стараели да направят от нея най-добрата й версия.

Като дете Нети пеела в детския радиохор, ходила на уроци по пиано и солфеж, както и на плуване, и всичко това съчетавала с училище.

Родителите й отрано забелязали, че Нети не се увлича по науките като тях, а по изкуството и я подкрепяли да развива талантите си и да открие призванието си. Разбира се, те искали Нети да стане лекар, но и не се разсърдили, когато избрала друг път. „Станах лекар", каза актрисата с усмивка, когато стартираха снимките на сериала „Вяра, надежда, любов" в ефира на Би Ти Ви.