Актьор става Людмила Живкова в моноспектакъл

Войн де Войн разказва въображаемия й дневник, в който се прощава с любимите хора преди смъртта

"Харесвам Людмила Живкова. Тя е изключителен революционер за своето време и жена, която променя историята към по-добро. Това искам да покажа и в моя пърформънс." Това казва пред "България Днес" артистът и художник Войн де Войн. 48-годишният Войн работи в различни области на визуалните изкуства - от пърформанс до инсталация. Неговите творби са представяни в страната и чужбина и в повечето време той не живее в България.

Истинската Людмила Живкова приживе бе най-коментираната личност по времето на соца Снимка: Архив

"Людмила Живкова - последен запис в дневника (измислен, 1981 г.)" ще е моноспектакъл интерпретация, който е в процес на създаване и е част от поредицата ми, посветена на значими български жени революционерки в историята. Моята прабаба ми е разказвала историята на Людмила и аз харесвам тази жена. В моноспектакъла разказвам въображаем запис в нейния дневник чрез нейния изказ", споделя Войн. Текстът описва усещането, че "стените слушат", а физическото й изтощение е предизвикано от сили извън медицината - заговори и съдба. Проектът изследва нейния мащабен сън за "ново, сияйно и хармонично човечество", надхвърлящ традиционната партийна линия и социалистическия строй чрез изкуство, култура и духовно пробуждане. Възстановката показва Людмила Живкова като културен феномен - смесица от комунистическа власт, индийски мистицизъм и окултизъм", обяснява още Войн.

Войн е изключително талантлив Снимка: инстаграм

Артистът е популярен по света и у нас, а моноспектакъла ще можем да видим през октомври в София.

Разказът за Людмила Живкова не е първият със значими жени в живота на българите. Войн де Войн изследва и преосмисля образите на революционните българки през призмата на съвременното концептуално изкуство, феминизма и критиката на националистическия кич.

"Работата ми често засяга паметта за историческите фигури и начина, по който те биват инструментализирани в съвременния политически контекст. В моите изложби адресирам дискомфорта от съвременното "присвояване" на национални символи от реакционни и антидемократични движения. Например - преди година създадох инсталация, посветена на фигурата на свободолюбивата Райна Княгиня, която бе въплъщение на бунта", казва артистът. Като част от проекта той предлага ново физическо въплъщение на образа на Райна, ушивайки емблематичното знаме с надписа "Свобода или смърт". Целта е буквално да се реализира и освободи историческият разказ от консервативните клишета, по неговите думи.

През 2019 година Войн де Войн прави деконструкция чрез фигурата и на Вела Благоева. Той използва образа на социалистката, феминистка и активистка, носейки маска с нейното лице и плакат: "Жени, спрете да раждате българчета!", а посланието му е директна критика към националистическия сантимент и демографските кампании, които свеждат ролята на жената единствено до функцията на майка и "възпроизводител на нацията".

"Чрез Вела припомних за автентичния ляв феминизъм, борещ се за икономически и социални права на жените работнички", с усмивка споделя той.

През същата година заедно с Десислава Илиева и Симеон Марков Войн де Войн организира съвместна изложба в галерия "Аросита" с проект, който иронизира световната среща на върха Г-7 в Гърция, като поставя акцент върху неравенството между половете и маргинализирането на жените в управлението. "Контекстът беше да стъпим върху поговорката: "Зад всеки велик мъж стои една по-велика жена", преобръщайки историческите роли и търсейки съвременния образ на жената революционер, която отказва да бъде просто сянка на мъжката власт", споделя още Войн де Войн.