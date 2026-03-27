Обърнаха "Бангаранга"-та на Дара в люта чалга (ВИДЕО)

След като Дара спечели сърцата на българи, а и много европейци, с песента си, която ще ни представлява на „Евровизия", в мрежата се появи чалга версия на BANGARANGA.

Кавърът и съпътстващото го, видео са направени с помощта на изкуствен интелект, техен автор е човек с името Марио Манев, а чалга вариантът вече събира сериозна популярност в платформата YouTube.

“България има своя достоен представител в "Евровизия“ - атрактивната DARA! Песента BANGARANGA е всичко, което този конкурс обича - артистичност, самоувереност, запомняща се и лесно запеваема мелодия, модерно звучене, леки и ненатрапчиви етномотиви. Е... аз реших да се концентрирам върху последното и да го усиля на макс!

Затова в тази версия електронните бийтове остават на заден план, а отпред излиза ромски оркестър“, гласи описанието на клипа в канал, озаглавен „2Iоор АI“, чийто собственик е ентусиастът Марио Манев.

„Този кавър е създаден с некомерсиална цел и с огромно уважение към труда на авторите на оригиналното музикално произведение, изпълнено от DARA през 2026 г.“ добавя още авторът, като също кредитира всички създатели на оригинала. В момента Дара освен че е в трескава подготовка за изпълнението си на „Евровизия“, тя също промотира парчето си в Гърция и Норвегия. Красавицата сподели видеа от участията си в личния си профил, както и такова с гръцкия представител – Akylas, писа „Телеграф“.