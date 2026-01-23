OMG! Какво е това, което стърчи от тялото на Мис България!? (СНИМКА) https://hotarena.net/laifstail/omg-kakvo-e-tova-koeto-starchi-ot-tyaloto-na-mis-balgariya-snimka HotArena.net

Нещо странно и неестествено стърчи от тялото на Мис България, видя Paparak.bg. Пловдивската красавица Венцислава Тафкова стресира феновете си със селфи от колата, което е запечатало странни форми на тялото й.

Освен че талията й гърдите й сякаш не са си на мястото, странна издутина се забелязва с просто око от дясната страна на ребрата й. Единственото обяснение за неестествената форма на моделката е лошо изпълнение на фотошоп приложението й.

Венцислава явно се е опитала да извая тънка талия ала Кукла Барби и фино кръстче с помощта на програма за разкрасяване, но нещо жестоко се е объркало.

Подобни гафове често могат да бъдат забелязани при редица родни звезди, които искат да изглеждат перфектно.

Странно е обаче защо на Тафкова изобщо й се е наложило да ползва Фотошоп, при положение че всички сме виждали стройните й форми, които нямат нужда от никаква редакторска намеса…