OMG! Какво е това, което стърчи от тялото на Мис България!? (СНИМКА)

Нещо странно и неестествено стърчи от тялото на Мис България, видя Paparak.bg. Пловдивската красавица Венцислава Тафкова стресира феновете си със селфи от колата, което е запечатало странни форми на тялото й.
Освен че талията й гърдите й сякаш не са си на мястото, странна издутина се забелязва с просто око от дясната страна на ребрата й. Единственото обяснение за неестествената форма на моделката е лошо изпълнение на фотошоп приложението й.
Венцислава явно се е опитала да извая тънка талия ала Кукла Барби и фино кръстче с помощта на програма за разкрасяване, но нещо жестоко се е объркало.
Подобни гафове често могат да бъдат забелязани при редица родни звезди, които искат да изглеждат перфектно.
Странно е обаче защо на Тафкова изобщо й се е наложило да ползва Фотошоп, при положение че всички сме виждали стройните й форми, които нямат нужда от никаква редакторска намеса…